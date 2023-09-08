5 сентября 2023 года стартовал V Форум социальных проектов регионов.

Он проходит в Москве с 5 по 8 сентября.

Четыре дня участники будут делиться эффективными практиками по внедрению инновационных технологий в социальной сфере.



Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ приняли участие на стратегической сессии «Развитие социальной инфраструктуры: инвестиции в будущее».

Участники поделились опытом муниципально-частного партнерства для создания современной социальной инфраструктуры.