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НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в Форуме социальных проектов регионов

8 сентября 2023, 09:24 146 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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5 сентября 2023 года стартовал V Форум социальных проектов регионов.

Он проходит в Москве с 5 по 8 сентября.

Четыре дня участники будут делиться эффективными практиками по внедрению инновационных технологий в социальной сфере.

Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ приняли участие на стратегической сессии «Развитие социальной инфраструктуры: инвестиции в будущее».

Участники поделились опытом муниципально-частного партнерства для создания современной социальной инфраструктуры.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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