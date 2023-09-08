Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
5 сентября 2023 года стартовал V Форум социальных проектов регионов.
Он проходит в Москве с 5 по 8 сентября.
Четыре дня участники будут делиться эффективными практиками по внедрению инновационных технологий в социальной сфере.
Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ приняли участие на стратегической сессии «Развитие социальной инфраструктуры: инвестиции в будущее».
Участники поделились опытом муниципально-частного партнерства для создания современной социальной инфраструктуры.
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