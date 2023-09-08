Российское энергетическое агентство Минэнерго России проводит исследование по формированию приоритетов технологического развития электроэнергетики до 2035 года с перспективой до 2050 года. Подробности проекта сообщила заместитель руководителя Департамента комплексной аналитики в электроэнергетике и теплоснабжении Наталья Гриб в ходе конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегия», организованной Ассоциацией НП «Сообщество потребителей энергии».

Первый блок исследования посвящен анализу трендов, влияющих на энергетику в России и за рубежом, а также определению факторов, способствующих или препятствующих реализации этих трендов. Во втором блоке будет проанализировано развитие требований, предъявляемых к энергетике заинтересованными сторонами: энергоемких отраслей и крупных потребителей, субъектов Российской Федерации, производителей оборудования и научно-исследовательских институтов. На основе этих блоков будут сформированы перспективные требования к технологическому развитию энергетики–востребованным технологиям.

В третьем блоке будут изучены направления технологического развития и соответствующие проекты ведущих энергетических компаний России. По результатам анализа полученной информации будут определены перспективные проекты, а также несоответствия между требованиями к технологическому развитию энергетики и направлениями развития российских энергокомпаний.