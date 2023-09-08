Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга приступил к замене опорно-стержневой изоляции на подстанциях 220 кВ в Ростовской области. Благодаря ремонтным работам будет обеспечена надежность электроснабжения жителей региона, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мероприятия выполняются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В настоящее время на двух подстанциях 220 кВ «А-20» и «Р-40» работы завершены, заменено 84 опорно-стержневых изоляторов на современные аналоги. Всего будет установлено 246 единиц на шести подстанциях 220 кВ.

Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и устанавливаются на открытых распределительных устройствах подстанций. Во время эксплуатации они подвержены внешним атмосферным воздействиям.

Новое оборудование российского производства обладает повышенной механической прочностью, адаптировано к различным климатическим условиям и перепадам температур. Таким образом, значительно сокращается риск повреждения опорно-стрежневой изоляции и, как следствие, уменьшается вероятность выхода из строя основного подстанционного оборудования (разъединителей, выключателей и др.).