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"Россети" выполнили замену грозотроса на ключевых энерготранзитах 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Балаковской АЭС

8 сентября 2023, 18:00 275 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил замену грозозащитных тросов на линиях электропередачи 500 кВ, отходящих от Балаковской атомной электростанции.  На ЛЭП установили порядка 28 километров троса. В результате выполненных работ повышена надежность транзита электроэнергии потребителям Саратовской и Самарской областей, в числе которых население и крупные промышленные предприятия.

Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и предназначен для защиты линий от прямых ударов молнии, угрожающих надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполнены на ЛЭП «Балаковская АЭС – Куйбышевская 1», «Балаковская АЭС –Красноармейска 2» общей протяженностью более 468 километров. Это ключевые межсистемные энерготранзиты, обеспечивающие передачу электроэнергии с Балаковской АЭС в энергосистемы Саратовской и Самарской областей.

Также ранее на данных ЛЭП специалисты выполнили установку автоматизированной системы контроля гололедных и метеорологических нагрузок. В состав системы контроля входят датчики гололедной нагрузки, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, температуры проводов и грозотроса. «Умный» комплекс позволит своевременно выявлять образование наледи на проводах и грозозащитных тросах, что минимизирует риск возникновения аварий в зимний период.

Всего в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду на линиях электропередачи в регионах Поволжья будет обновлено порядка 100 километров грозозащитного троса. На эти цели выделено более 52 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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