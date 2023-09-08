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"Россети" запустили услугу по оформлению архитектурно-художественной подсветки "под ключ"

8 сентября 2023, 17:30 276 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

Пока предложение доступно для клиентов в Москве и Подмосковье, но скоро будет распространено на другие регионы России.

Архитектурно-художественная подсветка частных домов, коммерческой недвижимости и парковых комплексов не только улучшает вид отдельных зданий и сооружений, но и обеспечивает больший комфорт и безопасность.

Подать заявку можно на Портале электросетевых услуг. Специалисты компании «Россети Московский регион» разработают индивидуальный проект, смонтируют оборудование, а в дальнейшем будут выполнять его техническое обслуживание.

Группа «Россети» активно развивает новые сервисы. Это способствует диверсификации бизнеса, помогает выйти на новые рынки и обеспечить рост нетарифной выручки. Например, недавно запущены услуги монтажа «под ключ» зарядных станций для электромобилей и солнечных электростанций малой мощности.

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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