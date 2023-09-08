Пока предложение доступно для клиентов в Москве и Подмосковье, но скоро будет распространено на другие регионы России.

Архитектурно-художественная подсветка частных домов, коммерческой недвижимости и парковых комплексов не только улучшает вид отдельных зданий и сооружений, но и обеспечивает больший комфорт и безопасность.

Подать заявку можно на Портале электросетевых услуг. Специалисты компании «Россети Московский регион» разработают индивидуальный проект, смонтируют оборудование, а в дальнейшем будут выполнять его техническое обслуживание.

Группа «Россети» активно развивает новые сервисы. Это способствует диверсификации бизнеса, помогает выйти на новые рынки и обеспечить рост нетарифной выручки. Например, недавно запущены услуги монтажа «под ключ» зарядных станций для электромобилей и солнечных электростанций малой мощности.