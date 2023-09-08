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Женщины в энергетике: в Москве состоялась конференция "Capital Markets: Россия"

8 сентября 2023, 10:24 141 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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6 сентября 2023 года в Москве в рамках конференции «Capital Markets: Россия» состоялась сессия «Женский взгляд на инвестирование».

Среди участников — координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женское лидерство в инвестициях», старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ, представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Юлия Жилкина.

На сессии:

  • обсудили, как формировать капитал для детей, специфику инвестиций для женщин, приведем успешные примеры инвесторов-женщин;
  • поговорили о том, что нужно, чтобы популяризировать инвестирование среди женщин, какое обучение полезно;
  • рассмотрели опыт Евразийского пространства и других стран.
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Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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