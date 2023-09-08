6 сентября 2023 года в Москве в рамках конференции «Capital Markets: Россия» состоялась сессия «Женский взгляд на инвестирование».

Среди участников — координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женское лидерство в инвестициях», старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ, представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Юлия Жилкина.

На сессии: