Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
6 сентября 2023 года в Москве в рамках конференции «Capital Markets: Россия» состоялась сессия «Женский взгляд на инвестирование».
Среди участников — координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женское лидерство в инвестициях», старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ, представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Юлия Жилкина.
На сессии:
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