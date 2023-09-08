Рост цен, колебания курсов валют, нестабильная экономика, параллельный импорт… Для большинства производителей кабельной продукции настали достаточно неоднозначные времена. Но существует ниша, которая в столь тяжелой обстановке растет и ширится рекордными темпами. Имя ей – фальсификат. Рекордное количество сообщений о недобросовестных продавцах, поступившее в редакцию RusCable.Ru, побудило нас начать расследование. Сегодня мы проследуем по следам завода-призрака, разоблачим фальшивый сертификат соответствия, разберемся, как поймать мошенников за руку, и увидим документы, которых раньше не видел никто. Все это - в первой части нашего специального материала. Эксклюзивно - на RusCable.Плюс!