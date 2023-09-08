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По следам фальсификата. Новое специальное расследование от RusCable.Ru

8 сентября 2023, 09:01 227 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Рост цен, колебания курсов валют, нестабильная экономика, параллельный импорт… Для большинства производителей кабельной продукции настали достаточно неоднозначные времена. Но существует ниша, которая в столь тяжелой обстановке растет и ширится рекордными темпами. Имя ей – фальсификат. Рекордное количество сообщений о недобросовестных продавцах, поступившее в редакцию RusCable.Ru, побудило нас начать расследование. Сегодня мы проследуем по следам завода-призрака, разоблачим фальшивый сертификат соответствия, разберемся, как поймать мошенников за руку, и увидим документы, которых раньше не видел никто. Все это - в первой части нашего специального материала. Эксклюзивно - на RusCable.Плюс!

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Метки: РАССЛЕДОВАНИЕ, ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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