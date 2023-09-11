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Электрические сети Оренбурга готовят к зиме

11 сентября 2023, 17:15 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» готовит электрические сети Оренбурга и пригородных поселков к прохождению осенне-зимнего периода.

Энергетики отремонтировали 584 трансформаторных и распределительных пунктов, 201 км линий электропередачи. На капитальный ремонт направили 26 трансформаторов.

В Оренбурге работы завершены по переулку Обходному, а также в селах Зубаревка, Чебеньки, Городище, Нежинка, поселках Мирный путь, Горный.

До начала отопительного сезона оренбургские энергетики планируют завершить ремонты еще в пяти пригородных населенных пунктах: селах Бродецкое, Репино, Сергиевка, поселках Подгородняя Покровка и Пригородный. А в Оренбурге - по улицам 27 Линия, 29 Линия.

Энергетики обращают внимание жителей, что для обеспечения безопасности персонала на время проведения работ электроснабжение потребителей будет ограничиваться.

За сутки до проведения работ диспетчеры предупредят об отключениях управляющие компании и ТСЖ, сообщат о предстоящих работах сотрудникам, ответственным за электрохозяйства на предприятиях и в организациях. Объявления о плановых отключениях в Оренбурге и пригородных поселках также публикуют на:

Уточнить информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе города по телефону 8 (3532) 30-40-40.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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