На VIII Восточном экономическом форуме Председатель Правления Системного оператора Единой энергетической системы Федор Опадчий проанализировал основные показатели функционирования Объединенной энергосистемы Востока и ключевые направления ее развития.

Выступая на сессии «Энергетика для роста», Федор Опадчий отметил, что на фоне экономического роста электропотребление в ОЭС Востока растет опережающими темпами, более чем в два раза превышая усредненные показатели по стране. Системный оператор прогнозирует сохранение этой динамики вплоть до 2029 года.

«Согласно разработанной Системным оператором и вынесенной 1 сентября на общественное обсуждение Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2024–2029 годы, в энергосистеме Востока прогнозируется дефицит электроэнергии. На юге Приморья мы прогнозируем дефицит электрической мощности. В целом на Востоке необходимо дополнительно более 1300 МВт новой генерации, чтобы покрыть дефицит электроэнергии», – подчеркнул Федор Опадчий.

Глава Системного оператора отметил, что часть дефицита электроэнергии может быть компенсирована за счет возобновляемых источников энергии.

Способствовать привлечению в энергетику региона необходимых для поддержания темпов экономического развития инвестиций будет включение ОЭС Востока в оптовый рынок электроэнергии. Федор Опадчий проинформировал, что на текущий момент Системным оператором обеспечена полная технологическая готовность к внедрению конкурентных механизмов оптового рынка на территории Дальнего Востока.

«За год после прошлого Восточного экономического форума сделано немало. Подготовлена нормативная база, проведено моделирование процессов, уже запущены технологии балансирующего рынка – шесть раз в сутки проводится дооптимизация загрузки генераторов по тем же правилам, которые действуют в ценовых зонах оптового рынка. В целом все работает, из технологических задач остался лишь перевод основных деловых процессов субъектов электроэнергетики на Дальнем Востоке на московское время», - отметил он.

В числе основных эффектов от включения ОЭС Востока в оптовый рынок руководитель Системного оператора назвал повышение эффективности работы электроэнергетического комплекса.

«Удельный расход топлива электростанциями на Востоке, их расходы на собственные нужды – всё это превышает показатели электростанций в ценовых зонах оптового рынка. Переход к маржинальному ценообразованию в рамках конкурентного рынка, безусловно, запускает процесс оптимизации внутри отрасли», - резюмировал Федор Опадчий.

Кроме того, запуск на территории Дальнего Востока рыночных механизмов обеспечит возможность использования здесь важнейших инструментов привлечения долгосрочных инвестиций на рынке мощности, в том числе конкурентного отбора мощности (КОМ), конкурентного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод), государственной программы поддержки развития возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ), а также позволит распространить в регионе механизмы управления спросом.

Сессия прошла в дискуссионном формате. В мероприятии принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, руководители крупнейший генерирующих и электросетевых компаний. Участники рассмотрели ключевые особенности функционирования энергетики Дальнего Востока, важнейшие направления развития отрасли для обеспечения растущего энергопотребления и необходимые меры по обеспечению энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов. Модератор сессии – телеведущая Александра Суворова.

О Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум учрежден указом Президента Российской Федерации в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.