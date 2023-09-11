Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Проект-Страна-3» (входит в «Самолет Страна») в рамках работы VIII Восточного экономического форума подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по жилищному строительству в рамках программы «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области. В присутствии Заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и управляющий партнер «Самолет Страна» Александр Прыгунков.

Соглашение оговаривает условия взаимодействия сторон в области реализации программы «Дальневосточный квартал» на территории опережающего развития «Южная» в городе Корсаков Сахалинской области. Объем инвестиций в проект составит 65 млрд 822 млн рублей. Сроки реализации проекта 2023-2046 годы.

«Один из факторов развития любой территории – строительство современного жилья. От этого напрямую зависит качество жизни людей. Мы привлекаем строительные компании, предоставляем инвесторам поддержку, чтобы стоимость квартир снижалась. На Дальнем Востоке для успешной реализации инвестпроектов есть ряд инструментов, включая налоговые преференции. Мы готовы их предоставить компаниям, которые будут строить дома, создавать предприятия по производству стройматериалов. Мы хотим, чтобы жильё на Сахалине было красивым, удобным и доступным по цене», – сказал Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев отметил:

«В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» предоставляем застройщикам площадки для реализации проектов, которые соответствуют современному стандарту комплексного развития территорий, предоставляем компаниям статус резидентов территорий опережающего развития. Такой статус дает инвестору возможность пользоваться мерами государственной поддержки, получать налоговые и административные преференции. Экспертиза группы «Самолет» позволит создать в Корсакове новые благоустроенные кварталы. Соглашение позволит создать новые стандарты качества городской среды во втором по численности населения городе Сахалинской области. Комфортная среда для проживания это составляющая высокого качества жизни, за которое люди любят города и выбирают их как место для жизни. КРДВ как единый институт развития будет сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме “одного окна”».

Управляющий партнер «Самолет Страна» Александр Прыгунков подчеркнул, что проекты комплексной застройки по программе «Дальневосточный квартал» вместе с возведением жилья предусматривают создание всей необходимой для жизни инфраструктуры.