Кабельный завод РЭМЗ – на пути устойчивого развития!

В сентябре 2023 года Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ, г. Рыбинск Ярославской области) отмечает двенадцатую годовщину со дня основания.

РЭМЗ – современное высокотехнологичное предприятие осуществляющее выпуск широкого ассортимента кабельной и электротехнической продукции для строительной отрасли и бытовых нужд. Благодаря своему качеству и конкурентной цене кабельная продукция ТМ РЭМЗ и ТМ TDM ELECTRIC популярна у строителей и населения всех регионов нашей страны.

Год от года предприятие растет по всем показателям: только за последние четыре года с момента вхождения завода в холдинг TDM ELECTRIC площадь производства на заводе выросла в 4,5 раза и составляет на сегодняшний день 34 000м2. По показателям выручки РЭМЗ уже традиционно занимает лидирующие позиции в Ярославской области: план на 2023 год – 6 млрд рублей.

Впереди у завода новые горизонты развития: уже в ближайшее время планируется завершить строительство и ввести в строй современный складской комплекс площадью свыше 5000 м2, расширить линейку выпускаемой продукции за счет увеличения ассортимента кабеля, кабеленесущих систем и электромонтажных изделий, а также обеспечить объем стабильной переработки меди не менее 700 тонн в месяц.

Успешное и устойчивое развитие предприятия стало возможным благодаря внедрению современных технологий управления производством, а также обеспечением бесперебойного финансирования процесса модернизации завода: с 2019 г. собственные вложения компании и привлеченные инвестиции составили свыше 2 млрд рублей.

С учетом значимости вклада предприятия в развитие промышленного комплекса страны РЭМЗ с 2022 года входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики и обеспечивает Ярославскую область почти 500 рабочими местами.

Поздравляем руководство и коллектив завода с годовщиной образования предприятия и желаем новых побед развитии бизнеса!