В рамках Восточного экономического форума состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». В результате на предприятии получили первый медный концентрат. В церемонии открытия приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Проект реализован с использованием механизмов государственной поддержки на территории опережающего развития «Забайкалье» (объем инвестиций в рамках ТОР – более 230 млрд рублей). Удокан с ресурсами 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы.

Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. тонн меди в год c объемом переработки – до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей.

Строительство комбината осуществлялось в сложных горных и климатических условиях – корпуса самого технологического комплекса построены на отметке 1600 метров над уровнем моря. Температура воздуха в зимний период на севере Забайкалья опускается ниже 50 градусов по Цельсию. Территория строительства входит в зону вечной мерзлоты.

«Запуск производства на Удокане – событие мирового значения. Удоканское месторождение входит в число крупнейших месторождений меди в мире. Здесь сегодня создан крупнейший горно-металлургический комбинат. Работа комбината даст значительный социальный эффект. Всего здесь в рамках первой очереди будет трудиться около 3 тысяч людей, а с учётом второй очереди – 5,5 тысяч. Это создаст дополнительно до 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях», – подчеркнул полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

«За десять лет Дальний Восток стал плацдармом для проектов мирового уровня, сопоставимых по масштабу с крупнейшими индустриальными стройками советского времени. Удокан – одна из ярких историй успеха нового времени, которая стала возможной благодаря действующим в регионе мерам государственной поддержки и энергии инвесторов, готовых как в прямом, так и в переносном смысле свернуть горы на пути к победе», – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Месторождение «Удокан» было обнаружено в 1949 году, но проект по его разработке начал реализовываться только в 2008 году, когда лицензию на нее приобрел Алишер Усманов. Непосредственно разработка на нем стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся на двух участках карьера Западный – они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. На сегодня объём добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.

В рамках проекта на Удокане возведены не только промышленные объекты технологического комплекса, но одновременно транспортная и энергетическая инфраструктура.

На Удокане использован рекордный объем стройматериалов – 350 тыс. куб. м железобетона, 58 тыс. т металлоконструкций, а также около 4 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.

При строительстве горно-металлургического комбината использованы передовые технологии в сфере охраны окружающей среды, в строгом соответствии с нормами законодательства и международным опытом. Компания участвует в реализации социально значимых программ: на социально-экономическое развитие Забайкальского края, включая медицину, науку, искусство и спорт акционерами направлено более 2,5 млрд рублей.