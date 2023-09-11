Сегодня в рамках работы VIII Восточного экономического форума состоялось подписание соглашение об осуществлении деятельности между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РИА ВЕГА» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор OOO Специализированный застройщик «РИА ВЕГА» Анна Клименко. Соглашение оговаривает взаимодействие сторон в ходе комплексной застройки жилыми многоквартирными домами территории микрорайона «Звездный» г. Якутска, а также при реализации программ по обеспечению граждан комфортным и современным жильем. Инвестпроект будет реализован на территории опережающего развития «Якутия». Объем инвестиций в проект составляет 14,63 млрд руб., предусмотрено создание 20 рабочих мест.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев:

«На Дальнем Востоке всё больше проектов комплексной застройки реализуются с помощью льгот и преференций, предусмотренных статусом резидента ТОР. Вместе со строительством нового жилья застройщики работают над созданием всей необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник. Микрорайон «Звездный» на сегодня является самой крупной строительной площадкой в республике. На территории 68,5 га будут построены 30 многоквартирных домов высотностью от 2 до 8 этажей и общей площадью 263 тыс. м2 для 11 тысяч человек. Корпорация как единый институт развития продолжит сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме “одного окна”».

Николай Запрягаев отметил, что с получением в рамках режима ТОР налоговых льгот и инфраструктурной поддержки для инвестора снижается стоимость строительства, а вместе с этим – стоимость конечного квадратного метра. С возможностями программы «Дальневосточная ипотека» это позволит обеспечить тысячи жителей Якутии новым качественным жильем на комфортных для них условиях, внесёт свой вклад в повышение качества жизни в регионе.

Генеральный директор OOO Специализированный застройщик «РИА ВЕГА» Анна Клименко:

«В рамках работы ВЭФ подписано важное соглашение по развитию жилого фонда Якутска. Вместе с жильём будет развиваться и социальная инфраструктура. В микрорайоне планируется строительство двух детских садов, которые смогут принять до 630 воспитанников, двух школ на 1 980 учащихся, поликлиники на 600 посещений, крытого катка с многофункциональным спортивным залом. Важно, что в целях обеспечения пожарной безопасности на территории застройки будет построена пожарная часть. Продолжится строительство дорог. К 2028 году в микрорайоне «Звездный» их будет построено в общей сложности свыше 5 км.»

Анна Клименко выразила уверенность в том, что статус резидента ТОР «Якутия» и использование инвестором комплекса мер поддержки от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики поможет инвестору реализовать проект в полном объёме и в запланированные сроки.