Системный оператор Единой энергетической системы продолжает общественное обсуждение проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы – программного документа новой системы перспективного планирования развития электроэнергетики, содержащего информацию об объектах электроэнергетики, которые запланированы к строительству и модернизации на всей территории ЕЭС России в ближайшие шесть лет.

Проект СиПР 2024–2029 включает в себя самые актуальные прогнозы спроса на электроэнергию и мощность в соответствии с подтвержденными планами экономического развития регионов с учетом поданных заявок на технологическое присоединение новых объектов к сетям,

Отправной точкой для разработки основных программных документов новой системы перспективного планирования – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и СиПР ЭЭС – выступают прогнозы потребления и производства электроэнергии в ЕЭС России и субъектах РФ. При этом основой для определения возможности и условий надежной работы энергосистемы в прогнозируемых условиях служит расчет перспективных электроэнергетических режимов. Центром компетенции в процессе планирования выступает Системный оператор, а при подготовке прогнозов используется разработанная в компании перспективная расчетная модель ЕЭС России.

«При подготовке СиПР 2024–2029 наши специалисты тщательно проанализировали режимно-балансовую ситуацию в регионах ЕЭС России для определения энергорайонов с ожидаемым в ближайшие годы дефицитом мощности. Эта работа совместно с региональными органами власти на основе данных расчетной модели ЕЭС позволила разработать наиболее эффективные с точки зрения затрат и получаемого эффекта мероприятия для решения важнейших вопросов», - подчеркнул Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Новая система планирования перспективного развития стартовала в отрасли в начале 2023 года в соответствии с федеральным законом от 11.06.2022 N 174-ФЗ. Согласно нормам законодательства, первая СиПР на 2023–2028 годы разработана Системным оператором в конце 2022 года в рамках переходного периода в крайне сжатые сроки по временным «облегченным» правилам. Документ был утвержден к 1 марта 2023 года.

Проект новой СиПР 2024–2029 сформирован по постоянным процедурам, которые с этого года применяются при перспективном планировании в полном соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики.

«Переходный период был необходим для максимально качественного и эффективного налаживания новых деловых процессов планирования перспективного развития, поскольку в создание СиПР вовлечено в общей сложности более 500 участников – генерирующих и сетевых компаний, территориальных сетевых организаций, региональных органов власти», - отметил Директор по развитию ЕЭС – руководитель Дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс.

Проект СиПР 2024–2029 разработан Системным оператором совместно с компанией «Научно-технический центр Единой энергетической системы», имеющей многолетний опыт проектирования энергосистем и разработки региональных программ развития электроэнергетики.

Процедура общественного обсуждения проекта схемы и программы продлится до 30 сентября включительно. В нем могут принять участие любые заинтересованные лица.

Проект СиПР 2024–2029 размещен на официальном сайте АО «СО ЕЭС» по адресу: https://www.so-ups.ru/public-discussion-sipr-2024-2029/ .

Подать предложения к проекту СиПР ЭЭС 2024–2029 можно по адресу: https://sipr.so-ups.ru/ . Перед подачей предложений необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете или войти на ресурс по уже имеющимся логину и паролю.

О новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики

Согласно новой редакции Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», принятой в июне 2022 года, перечень выполняемых АО «СО ЕЭС» функций в сфере проектирования развития электроэнергетических систем с начала 2023 года существенно расширен. Компания обеспечивает разработку программных документов в сфере перспективного развития отрасли – генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и схемы и программы развития электроэнергетических систем России. К Системному оператору перешла ответственность за разработку планов по развитию ЕЭС России, а также планов развития электроэнергетики регионов, что до принятия поправок было компетенцией органов исполнительной власти субъектов РФ.

Решение о передаче Системному оператору функций по разработке программных документов в электроэнергетике – логичное завершение длящегося с 2009 года эволюционного процесса развития и совершенствования системы планирования перспективного развития электроэнергетики. Изменения направлены на восстановление утраченной централизованной системы планирования в электроэнергетике России и установление единых базовых принципов и требований в области проектирования развития энергосистем.