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В Архангельской области создадут центр обработки данных

11 сентября 2023, 18:00 365 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

Центр обработки данных создадут в Архангельской области, соглашение об этом на VIII Восточном экономическом форуме подписали и.о. министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгения Шелюк, генеральный директор Агентства регионального развития области Максим Заборский и представитель группы компаний Key Point Евгений Вирцер, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в рамках презентации Архангельской области на площадке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме

"Подписывается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации на территории Архангельской области инвестиционного проекта по созданию коммерческого центра обработки данных", - сказала ведущая церемонии.

Как сообщает пресс-служба администрации области, планируется строительство на территории региона центра обработки данных (ЦОД) уровня надежности TIER III, что позволит предприятиям и организациям любых отраслей развивать IT-сервисы, в том числе с использованием предлагаемых оператором услуг - аренды оборудования, сервисов информационной безопасности. Общий предполагаемый объем инвестиций по проекту составит не менее 300 млн рублей.

"Локализация проекта планируется в рамках создания территории опережающего развития с предоставлением мер государственной поддержки в Арктической зоне", - приводит пресс-служба слова Шелюк.

Группа компаний Key Point предлагает строительство типовых дата-центров емкостью от 100 до 1200 IT-стоек в зависимости от потребностей конкретного региона. Флагманом сети является ЦОД во Владивостоке, ввод в эксплуатацию первой очереди которого состоялся 1 февраля этого года на территории опережающего развития "Приморье" в Приморском крае.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ИНВЕСТПРОЕКТ, ВЭФ-2023
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Строительство 

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