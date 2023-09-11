В ходе работы ВЭФ-2023 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и OOO Специализированный застройщик Речной порт “Якутск” подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории опережающего развития «Якутия». Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор ООО Специализированный застройщик Речной порт “Якутск” Алексей Тарасов.

Соглашение оговаривает взаимодействие сторон в ходе строительства жилого микрорайона на территории Якутского речного порта. Общий объём инвестиций за период реализации проекта составит 53 млрд руб.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев:

«Якутск - столица крупнейшего субъекта Российской Федерации и самый быстрорастущий город Дальнего Востока. С 2012 года численность населения Якутска выросла более чем на четверть – с 296 тысяч до 378 тысяч человек. В этой ситуации особое значение имеет работа по улучшению качества жизни в республиканской столице. В городе реализуется самая масштабная в стране программа переселения граждан из аварийного жилья. Эта работа является составной частью мероприятий по реализации мастер-плана Якутска, который был представлен Президенту России 5 сентября. Строительство нового квартала в районе Речного порта резидентом ТОР «Якутия» внесет свой вклад в обеспечение жителей города современным качественным жильём».

Генеральный директор OOO СЗ Речной порт “Якутск” Алексей Тарасов сообщил, что налоговые льготы, инфраструктурная поддержка и административные преференции, которые предприятие получает в качестве резидента территории опережающего развития, позволяют инвестору уверенно решать задачи, предусмотренные планом проекта.