Начались первые поставки электробусов в рамках проекта комплексного развития городского электротранспорта. Об этом говорилось на совещании Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко по вопросам реализации проекта.

Было отмечено, что одновременно с поставкой электробусов запланирована установка электрических зарядных станций. Это позволит запустить в регионах электробусные маршруты уже до конца 2023 года.

Производство электробусов сосредоточено в России. Ожидается, что реализация проекта станет дополнительным импульсом к развитию отечественного транспортного машиностроения за счёт активного вовлечения в него российских производителей.

В рамках проекта также предусмотрена поставка модернизированных трамвайных вагонов. Первые трамваи уже вышли на линию.

Вместе с тем строительно-монтажные работы начались в 8 из 10 регионов, участвующих в проекте по развитию городского электротранспорта. Они приступили к обновлению трамвайных путей.

В ходе совещания Дмитрий Григоренко подчеркнул, что одной из ключевых задач проекта является формирование нового уровня комфорта для горожан и повышение пассажирской мобильности. В частности, для её реализации проектом предусмотрена разработка и внедрение цифровой платформы по управлению общественным транспортом.

Такая платформа реализуется во всех регионах – участниках проекта. Она включает несколько модулей, в том числе модуль по информированию пассажиров электротранспорта.

За счёт этого пассажиры смогут узнавать актуальное расписание и прогнозируемое время прибытия на нужную остановку, прокладывать удобный маршрут и отслеживать движение транспорта с помощью мобильного приложения.

«Проект меняет саму культуру потребления транспортных услуг. Электротранспорт становится комфортным за счёт того, что контролировать поездку пассажиры могут в режиме онлайн – через мобильное приложение. Мы также развиваем новые маршруты без вреда для экологии городов – поставки первых электробусов и работы по обновлению трамвайных путей уже начались», – отметил Дмитрий Григоренко.

Реализация проекта комплексного развития городского электротранспорта контролируется в каждом регионе в режиме реального времени. Это происходит благодаря внедрению автоматизированной системы мониторинга на площадке Аппарата Правительства.

Она регулярно информирует всех участников проекта о ходе реализации планов и рисках его неисполнения. К системе подключены все 10 регионов – участников проекта.

Проект по обновлению городского электротранспорта предусматривает поставку 647 вагонов трамваев, более 250 электробусов, а также установку более 100 зарядных станций. Запланированы работы по строительству и реконструкции не менее 620 км трамвайных путей. Предусмотрено строительство 11 депо и 97 тяговых подстанций.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.