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"Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б." подвел итоги конкурсов

11 сентября 2023, 14:45 421 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ОАО "ВНИИКП"

В этом году «Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» впервые проводил конкурсы среди молодых ученых и специалистов:

В течение четырех месяцев оргкомитет конкурсов принимал заявки от учёных и специалистов в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».

  • «Лучшая научная статья, публикация, доклад»;
  • «Лучший молодой инженер в кабельной отрасли»;
  • «Лучшее научное книжное издание или монография».

В течение двух месяцев экспертная комиссия рассматривала представленные на конкурс заявки, некоторые направлялись на обсуждение ведущим специалистам отрасли. В результате голосования были определены победители и призеры конкурсов.

Победителями конкурсов стали:

  • в конкурсе «Лучшая научная статья, публикация, доклад» среди молодых ученых и специалистов первое место занял Тарасов Д.А., второе — Семенов П.А. и третье  — Филиппов А.А.;
  • в конкурсе «Лучший молодой инженер в кабельной отрасли» первое место занял Молчанов Н.Е., второе — Кувшинов Е.М. и третье — Бояркин М.В.;
  • в конкурсе «Лучшее научное книжное издание или монография» победителями стали авторы уникального книжного издания — Струпинский М.Л., Хренков Н.Н., Кувалдин А.Б.

Конкурсы проводились с целью повышения профессиональных знаний, подготовки инженерных и научных кадров, а также формирования интереса к научному и инженерному труду у молодых ученых и специалистов.

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Метки: ВНИИКП, КОНКУРС
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И. Б.
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