Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В этом году «Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» впервые проводил конкурсы среди молодых ученых и специалистов:
В течение четырех месяцев оргкомитет конкурсов принимал заявки от учёных и специалистов в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».
В течение двух месяцев экспертная комиссия рассматривала представленные на конкурс заявки, некоторые направлялись на обсуждение ведущим специалистам отрасли. В результате голосования были определены победители и призеры конкурсов.
Победителями конкурсов стали:
Конкурсы проводились с целью повышения профессиональных знаний, подготовки инженерных и научных кадров, а также формирования интереса к научному и инженерному труду у молодых ученых и специалистов.
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