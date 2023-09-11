В этом году «Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» впервые проводил конкурсы среди молодых ученых и специалистов:

В течение четырех месяцев оргкомитет конкурсов принимал заявки от учёных и специалистов в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».

«Лучшая научная статья, публикация, доклад»;

«Лучший молодой инженер в кабельной отрасли»;

«Лучшее научное книжное издание или монография».

В течение двух месяцев экспертная комиссия рассматривала представленные на конкурс заявки, некоторые направлялись на обсуждение ведущим специалистам отрасли. В результате голосования были определены победители и призеры конкурсов.

Победителями конкурсов стали:

в конкурсе « Лучшая научная статья, публикация, доклад » среди молодых ученых и специалистов первое место занял Тарасов Д.А. , второе — Семенов П.А. и третье — Филиппов А.А. ;

» среди молодых ученых и специалистов первое место занял , второе — и третье — ; в конкурсе « Лучший молодой инженер в кабельной отрасли » первое место занял Молчанов Н.Е. , второе — Кувшинов Е.М. и третье — Бояркин М.В. ;

» первое место занял , второе — и третье — ; в конкурсе «Лучшее научное книжное издание или монография» победителями стали авторы уникального книжного издания — Струпинский М.Л., Хренков Н.Н., Кувалдин А.Б.

Конкурсы проводились с целью повышения профессиональных знаний, подготовки инженерных и научных кадров, а также формирования интереса к научному и инженерному труду у молодых ученых и специалистов.