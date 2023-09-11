«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) построила и цифровизировала двухпутную вставку на перегоне Февральск – Звонкое линии Тында – Новый Ургал. На модернизированном участке открылось движение поездов. Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог.

Расширение перегона позволит увеличить пропускную способность подхода к узловой станции Февральск, на которой проходит техническое обслуживание составов и смена локомотивных бригад.

Протяженность новой двухпутной вставки – порядка 7,5 км. В ходе строительства механизаторы переработали 130 тысяч кубометров грунта, большая часть которого ушла на сооружение насыпи под новый путь. Напомним, что изначально земляное полотно на восточном участке БАМа отсыпалось под один путь.

На перегоне возвели 3 моста и 3 водопропускные трубы, уложили 180 километров кабелей СЦБ и связи.

В рамках развития станции Звонкое и блок-поста, к которым примыкает второй путь, строители смонтировали 12 стрелочных переводов на железобетонном основании.

Движением поездов на перегоне будет управлять российская микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ (разработка и производство Дивизиона ЖАТ ГК 1520). Цифровизация повысит безопасность и пропускную способность линии.

Перегон Февральск – Звонкое – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Он предусматривает строительство 158 км вторых путей между Февральском и Новым Ургалом. В результате пропускная способность линии вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки.