Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Предприятия ПО "ФОРЭНЕРГО" приняли участие в Международном форуме "Электрические сети 2023" (МФЭС-2023)

Предприятия ПО "ФОРЭНЕРГО" приняли участие в Международном форуме "Электрические сети 2023" (МФЭС-2023)

11 сентября 2023, 16:00 377 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО ПО "Форэнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

Это масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач электросетевого комплекса страны. ПО «ФОРЭНЕРГО» традиционно принимает участие в этом знаковом для электроэнергетической отрасли мероприятии.

Среди участников форума ведущие научные, проектные, строительные, эксплуатационные организации, производители электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи, программного обеспечения.

На стенде ПО «ФОРЭНЕРГО» представлена продукция АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «ВОЛЬТА» и АО «ЭНЕРГИЯ+21».

На стенде Объединения были представлены передовые разработки в области:

1. Полимерной изоляции ВЛ, а именно:

  • изолирующие траверсы на класс напряжения ВЛ 10-220 кВ;
  • полимерные изоляторы III и IV поколений повышенной надежности, оснащённые индикаторами технического состояния;
  • новые штыревые и опорные линейные полимерные изоляторы, в том числе изоляторы-разрядники.

2. Стеклянных подвесных изоляторов, а именно: стеклополимерные изоляторы с гидрофобным покрытием.

3. Линейной арматуры и устройств грозозащиты ВЛ, а именно:

  • новая отечественная линейная арматура для ВЛ с проводами АС;
  • новые (широкополосные) гасители вибрации;
  • отечественная линейная арматура для ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2, СИП-4 и ВЛЗ 6-20 кВ с проводами СИП-3;
  • устройства защиты птиц от поражения электрическим током.

4. Ограничителей перенапряжения, а именно:

  • ОПН повышенной надёжности на классы напряжения 6-330 кВ;
  • линейные разрядники для ВЛ 6-220 кВ;
  • индикаторы срабатывания линейных разрядников.

И многое другое.

Среди новинок 2023 года: изолирующие подвески типа ИПС со сниженными потерями на корону, уровнем радиопомех и повышенной дугостойкостью на класс напряжения 220-500 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и изолятор птицезащитный опорный линейный с устройством защиты от перенапряжения типа ОЛСКИР-12,5-10-4 производства АО «ЭНЕРГИЯ+21».

Обсудить на форуме
Метки: ФОРЭНЕРГО, МФЭС-2023
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
FORN
6.84

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
11.09.2023
На ВЭФ запустили обогатительную фабрику на Удоканском месторождении
11.09.2023
Системный оператор продолжает общественное обсуждение проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы
11.09.2023
КРДВ и девелоперская группа "Самолет" подписали соглашение о взаимодействии при строительстве "Дальневосточного квартала" в Корсакове
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно