Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Это масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач электросетевого комплекса страны. ПО «ФОРЭНЕРГО» традиционно принимает участие в этом знаковом для электроэнергетической отрасли мероприятии.
Среди участников форума ведущие научные, проектные, строительные, эксплуатационные организации, производители электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи, программного обеспечения.
На стенде ПО «ФОРЭНЕРГО» представлена продукция АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «ВОЛЬТА» и АО «ЭНЕРГИЯ+21».
На стенде Объединения были представлены передовые разработки в области:
1. Полимерной изоляции ВЛ, а именно:
2. Стеклянных подвесных изоляторов, а именно: стеклополимерные изоляторы с гидрофобным покрытием.
3. Линейной арматуры и устройств грозозащиты ВЛ, а именно:
4. Ограничителей перенапряжения, а именно:
И многое другое.
Среди новинок 2023 года: изолирующие подвески типа ИПС со сниженными потерями на корону, уровнем радиопомех и повышенной дугостойкостью на класс напряжения 220-500 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и изолятор птицезащитный опорный линейный с устройством защиты от перенапряжения типа ОЛСКИР-12,5-10-4 производства АО «ЭНЕРГИЯ+21».
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