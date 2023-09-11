Это масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач электросетевого комплекса страны. ПО «ФОРЭНЕРГО» традиционно принимает участие в этом знаковом для электроэнергетической отрасли мероприятии.

Среди участников форума ведущие научные, проектные, строительные, эксплуатационные организации, производители электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи, программного обеспечения.

На стенде ПО «ФОРЭНЕРГО» представлена продукция АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «ВОЛЬТА» и АО «ЭНЕРГИЯ+21».

На стенде Объединения были представлены передовые разработки в области:

1. Полимерной изоляции ВЛ, а именно:

изолирующие траверсы на класс напряжения ВЛ 10-220 кВ;

полимерные изоляторы III и IV поколений повышенной надежности, оснащённые индикаторами технического состояния;

новые штыревые и опорные линейные полимерные изоляторы, в том числе изоляторы-разрядники.

2. Стеклянных подвесных изоляторов, а именно: стеклополимерные изоляторы с гидрофобным покрытием.

3. Линейной арматуры и устройств грозозащиты ВЛ, а именно:

новая отечественная линейная арматура для ВЛ с проводами АС;

новые (широкополосные) гасители вибрации;

отечественная линейная арматура для ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2, СИП-4 и ВЛЗ 6-20 кВ с проводами СИП-3;

устройства защиты птиц от поражения электрическим током.

4. Ограничителей перенапряжения, а именно:

ОПН повышенной надёжности на классы напряжения 6-330 кВ;

линейные разрядники для ВЛ 6-220 кВ;

индикаторы срабатывания линейных разрядников.

И многое другое.

Среди новинок 2023 года: изолирующие подвески типа ИПС со сниженными потерями на корону, уровнем радиопомех и повышенной дугостойкостью на класс напряжения 220-500 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и изолятор птицезащитный опорный линейный с устройством защиты от перенапряжения типа ОЛСКИР-12,5-10-4 производства АО «ЭНЕРГИЯ+21».