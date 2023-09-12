Энергетика – отрасль, которая постоянно сталкивается с различными стихиями, происходящими на территории всей страны. При этом частота всевозможных природных явлений увеличилась, что помогло энергетикам научиться быстро восстанавливать энергообъекты и ликвидировать последствия аварий. Об этом сообщил Евгений Грабчак на панельной сессии «Как предупредить, чтобы не ликвидировать» в рамках Восточного экономического форума.

«Мы действительно научились восстанавливать быстро. Яркий пример – сначала ледяной дождь в Приморье (Владивосток, 2020 год), неспецифичное для региона явление. Восстановление шло долго, а распределительные сети отдельных малых ТСО на острове Русский пришлось полностью снести и построить новые – их эксплуатация просто не велась, и после ледяного дождя от них практически ничего не осталось. В Приморье же после циклона восстановление длилось часы. Почему так быстро? Во-первых, потому что научились. Во-вторых, постоянное воздействие стихии в одних и тех же местах заставляет нас проводить вынужденную реновацию. В-третьих, мы проводим больше превентивных мероприятий», – сказал заместитель Министра.

По его словам, «необходимо вернуться к истокам», когда всё регламентировалось, когда учитывалась климатика, когда правила проектирования не позволяли применять технические решения в несоответствующем климатическом поясе.

«К сожалению, мы отошли от этих правил в погоне за снижением затрат на капитальное строительство и операционные расходы, за неростом тарифа. Любые инвестиции требуют источника, а источник – это тарифы. Так что пока мы не вернёмся к строгому следованию тем правилам, которые были высечены природными явлениями, через которые наша страна проходила, пока мы не начнём обновлять карты по климатике, пока мы не наведём порядок в градостроительной деятельности, в схемах территориального планирования, всегда будет не хватать источников финансирования», – отметил Евгений Грабчак.

Также он рассказал о способах минимизации затрат на ликвидацию аварий. Один из них – страхование. Так, что касается и приморского циклона и пожаров, все затраты будут покрыты из страховых выплат.

«В этом плане мы движемся в сторону минимизации затрат из федерального бюджета на ликвидацию последствий, считаю, что у нас это получается. И могу сказать, что тот ледяной дождь, который был во Владивостоке, ускорил принятие нами решения по разработке и реализации так называемых программ по повышению надёжности. Это решение было поддержано Президентом страны – и теперь во многих регионах точечно реализуются такие программы», – пояснил Евгений Грабчак.

При этом, по его словам, некоторые регионы сами помогают финансово, половина затрат на реализацию такой программы была покрыта за счёт тарифных источников из внутренних бюджетов субъектов. Это помогает привести электросетевое хозяйство в порядок с учётом норм по климатике, с учётом превентивных мер по защите от наводнений и пожаров.

В завершение замглавы Минэнерго рассказал о мерах борьбы с наводнениями в регионе.