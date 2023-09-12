Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на капитальный ремонт участка автодороги Р-22 «Каспий» с 447-го по 458-й км в Тамбовской области. Главная задача дорожных работ – увеличение пропускной способности и повышение уровня безопасности.

Проектируемый участок расположен в 5 км к западу от границ города Тамбова, в пределах Стрелецкого и Красносвободненского сельсоветов.

Общая строительная длина участка составит 11,879 км. Из них 616 м, начиная с 447-го км, отремонтируют по нормам категории IБ, остальная часть трассы будет соответствовать требованиям второй категории автодороги.

«На всем протяжении участка капитального ремонта трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову предусмотрено устройство 4 полос движения с разделением встречных транспортных потоков и расчетной скоростью 120 км\ч», – отметил главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов.

В рамках проекта также предусмотрен капитальный ремонт путепровода на транспортной развязке, расположенного на км 448, с модернизацией отдельных съездов. Кроме того, на км 453+880 трассы Р-22 капитально отремонтируют мост через реку Большая Липовица. Оба сооружения после проведенных работ будут иметь 4 полосы движения.

Также в проектную документацию включены решения по передвижению маломобильных групп населения в зонах устройства автобусных остановок.

«По направлению основных потоков пассажиров вдоль трассы Р-22 построят пешеходные дорожки шириной 2 м», – рассказал Сергей Мухаметзянов.

Федеральная трасса Р-22 «Каспий» длиной свыше 1380 км проходит по маршруту М-4 «Дон» – Тамбов – Борисоглебск – Волгоград – Астрахань, входит в состав трех международных коридоров, а также является важным звеном опорной транспортной инфраструктуры в южных и центральных регионах России.

Заказчик – подведомственное Росавтодору Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «Институт комплексного проектирования автомобильных дорог».