На стройплощадке Ленинградской АЭС завершены основные земляные работы по разработке котлована под ядерный остров энергоблока №7 ВВЭР-1200. В настоящее время формируется основание котлована, проектная отметка которого составит минус 15,85 м.

Ядерным островом принято называть комплекс зданий и сооружений, относящихся к эксплуатации и обеспечению функционирования ядерного реактора атомного энергоблока.

«Разработка котлована ядерного острова - масштабная работа начального этапа сооружения энергоблока. Размеры котлована составляют 196 на 266 метров, что в три раза больше площади стандартного футбольного поля. В процессе устройства из котлована вывезено около 660 тыс. кубометров грунта, - рассказал заместитель директора по капитальному строительству - начальник Управления капитального строительства ЛАЭС-2 Евгений Милушкин.

По его словам, «для проведения работ было задействовано 50 человек, 30 автомобилей и 15 специальных механизмов. Дальше специалисты приступят к устройству дренажа зданий и сооружений ядерного острова энергоблока №7 ВВЭР-1200».

В настоящее время техника и персонал переведены на турбинный остров энергоблока №7 ВВЭР-1200 для устройства котлована турбинного острова.

«С 30 августа генеральный подрядчик строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в соответствии с графиком приступил к обустройству котлована под турбинный остров. Специалистам предстоит разработать 348 тыс. кубометров грунта. Работы планируется выполнить до ноября 2023 года», - сообщил Константин Худяков, директор программы по строящимся блокам ЛАЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Напомним, на стройплощадке завершается вертикальная планировка и сооружение нагорной канавы для отвода поверхностных вод. Продолжается обустройство участков для проезда автотранспорта и прохода персонала, устройство временного наружного освещения и временного ограждения строительной площадки.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится в пределах естественных фоновых значений. Радиационную обстановку в режиме онлайн можно проследить на сайте www.russianatom.ru.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд. кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также новая очередь атомной станции гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в новые проекты и импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.