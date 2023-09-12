Сегодня, 12 сентября, в рамках 82-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель» начал свою работу информационно-консультативный семинар «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство». Мероприятие проходит в гостинице «Астория» (г. Санкт-Петербург). Последующие два дня ведущие специалисты отрасли посвятят итогам работы российской промышленности и вероятным сценариям ее развития. Журналисты RusCable.Ru ведут прямой репортаж прямо из центра событий.

Семинар открывается вступительным словом Президента Ассоциации – Максима Третьякова. Он благодарит всех присутствующих и объявляет минуту молчания в память об одном из основателей Ассоциации, известном ученом и общественном деятеле Геннадии Ивановиче Мещанове.

Максим Владимирович кратко подводит итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ по основным показателям промышленного развития. Отмечается, что были существенно изменены основные направления внешней торговли, что внесло некоторые коррективы в работу предприятий. По отдельным группам кабельных изделий отмечается негативная тенденция роста импорта. Так, например, существенно выросло количество обмоточных проводов китайского производства.

Достаточно интересно выглядит статистика по кабелям для транспорта. Производство бортовых и судовых кабелей отечественного производства за рассматриваемый период увеличилось практически в два раза.

В завершение своего доклада Максим Владимирович призывает членов Ассоциации активнее делегировать представителей в Клуб маркетологов, работа которого заключается в том числе в сборе актуальной статистики о состоянии кабельного рынка.

На связь со слушателями дистанционно выходит Вадим Потапенко – кандидат экономических наук и старший научный сотрудник ИНП РАН. Вадим Викторович презентует доклад, посвященный методикам построения сценарного прогноза производства кабельной продукции.

На текущем этапе развития разработан ряд методов, которые позволяют с высокой степенью точности прогнозировать значения отдельных показателей, характеризующих производство в натуральном выражении. Разрабатываемые модели основаны на совокупности классического инерционного сценария и комплексных экономических сценариях МЭР РФ и ИНП РАН. Такая система обладает достаточной гибкостью для оперативного обновления в случае непредвиденных обстоятельств.

На трибуну приглашается Генеральный директор Ассоциации «Белкабель» Жилинский Юрий Луциянович, который представил публике основные итоги работы предприятий кабельной промышленности в республике Беларусь.

На сегодняшний день, по данным Ассоциации «Белкабель», в Беларуси функционирует 14 кабельных заводов и 3 предприятия, имеющие собственные производства КПП. В совокупности они обеспечивают для жителей республики более 3000 рабочих мест.

Семинар интересен в первую очередь тем, что явно выходит за рамки кабельной темы. В программе заявлены спикеры из самых разных областей: экономисты, востоковеды, аналитики. С точки зрения организации программы АЭК отличается действительно широким взглядом на отрасль.

Следующим докладчиком стал Евгений Надоршин – экс-советник министра экономического развития РФ и признанный финансовый аналитик. Он представил публике достаточно объемный доклад, посвященный среднесрочному прогнозированию российской экономики.

Как утверждает Евгений Равхатович, промышленная отрасль продолжит дальнейший уверенный рост даже в случае спада экономики. При этом развитие материального производства будет сдерживаться серьезным кадровых голодом и санкциями, ограничившими темпы автоматизации работы предприятий.

Повышенное внимание спикер уделил проблеме снижения эффективности производства, которое в перспективе может привести к абсолютно естественному замедлению темпов экономического развития.

Это обратная сторона той самой стабильности, которой так гордятся в официальном пространстве. У нее есть цена. И эта цена, поверьте мне, велика. Евгений Надоршин Экономист

Генеральным партнером семинара в этом году выступает ПАО «Сбербанк». Специалисты компании в рамках программы выступили с докладом, посвященным вопросам финансирования кабельной отрасли и управлению ценовыми рисками.

Специалист отдела продаж инструментов товарно-сырьевых рынков Александр Жуков рассказал слушателям об основных инструментах для эффективного управления финансовыми активами.

Следующий спикер – Евгений Васильев, представивший доклад «Снижение зависимости кабельной промышленности РФ от импорта в области полимерных материалов». Исследование, презентованное докладчиком, основано на данных института ВНИИКП, который более 70 лет занимается мониторингом проблем и перспектив развития российского кабельного рынка.

Евгений Борисович рассказал о динамике производства и использования полимерных композиций в кабельной отрасли и подвел итоги внедрения отечественных разработок на рынок. По утверждениям спикера, Россия обладает огромным потенциалом в области производства полимеров и компаундов. В завершение своего выступления он обратился ко всем российским производителям.

Обращаюсь ко всем полимерщикам. Соблюдайте рецептуру, соблюдайте регламент. Не пытайтесь удешевить производство. Есть материалы, которые не требуют жесткой ценовой борьбы. Делайте качественно, чтобы мы, кабельщики, могли работать. Евгений Васильев Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП»

К трибуне приглашается управляющий партнер ООО «Башпласт» Глеб Карпенко с презентацией о текущих разработках изоляционных материалов. В докладе утверждается, что основные проблемы, стоящие перед специалистами в данном направлении, успешно решены, а инновационные решения активно внедряются в производство.

Работа первого блока завершается докладом генерального директора ГК «Изолятор» Александра Славинского «О разработке муфт для кабелей высокого напряжения». Александр Зиновьевич подробно рассказал участникам семинара о специфике современных конструкций. Докладчик утверждает, что в перспективе ближайших шести месяцев отрасль может выйти на сроки и объемы производства, которые полностью удовлетворяют потребностям российских предприятий.

Непродолжительный перерыв подошел к концу, и работа семинара возобновляется вместе с выступлением Евгения Борисовича Васильева, которое было посвящено новым тенденциям в отношениях России и Китая.

Евгений Борисович рассказал об опыте участия делегации ВНИИКП в выставке «Wire China 2023» – международной выставке кабелей и проводов, которая проходит раз в два года. Неделю назад мероприятие прошло в Шанхае и получило очень живой отклик со стороны российских кабельщиков. Спикер поделился личными наблюдениями касательно характерных особенностей китайской промышленности и наиболее актуальных направлений для сотрудничества.

Было отмечено, что достижения китайской промышленности в российском кабельном сообществе несколько преувеличены, а эффективное сотрудничество возможно только в условиях полного понимания ситуации: как перспектив, так и проблем.

Что я могу сказать? Китай сейчас стагнирует, что дальше будет – непонятно. Особенно непонятно, что дальше будет с «зеленой» энергетикой. Что же касается цифр, они сегодня вышли на уровень, который был достигнут в начале 90-х годов. Евгений Васильев Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП»

К трибуне приглашается заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП» Роман Васильев. Продолжая тему торговых отношений России со странами Азии и Ближнего Востока, спикер рассказывает об актуальной ситуации с кабельным оборудованием.

Производители Китая обладают достаточным ресурсом и мощностями для производства и поставок кабельного оборудования на российский рынок. Однако, как отмечается в докладе, есть ряд нерешенных проблем и трудностей, связанных со спецификой производства. Технические характеристики оборудования и сроки его производства – это те «больные» места для китайского производителя, которые существенно тормозят развитие внешней торговли.

Следующие спикер – заместитель генерального директора ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Александр Кириллов. Он презентовал доклад о практическом опыте использования китайского оборудования на кабельном заводе.

Первые производственные линии китайского производства «ЭМ-КАБЕЛЬ» внедрил в производство еще в 2010 году. На сегодняшний день доля китайского оборудования на предприятии составляет более 45%.

Выбор оборудования, тут, думаю, все со мной согласятся, – это крайне ответственный вопрос для любого завода. Именно от правильного выбора линии в конечном счете будет зависеть успех компании. Хочу отметить, что европейские бренды на слуху уже не одно десятилетие, а о производителях Китая до последнего времени практически ничего не было известно. Нам приходилось долго и скрупулезно исследовать рынок в поисках надежного поставщика. Александр Кириллов Технический директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

Спикер рассказал о непростом пути поиска новых поставщиков, а также о специфике работы с китайскими производителями. В заключение он отметил, что среди китайских компаний существует немало надежных и перспективных, но для того, чтобы сотрудничество с ними принесло желаемый эффект и долгосрочную пользу – необходимо для начала вникнуть в специфику международного партнерства.

Темы семинара постепенно смещаются в сторону деятельности Ассоциации, результатов ее работы и текущих задач. Генеральный директор АЭК Наталья Сахарова презентует отчет о работе комитета Антиконтрафакт и секций Ассоциации «Электрокабель».

На текущий момент в составе Ассоциации работает три постоянные секции:

Кабели и провода энергетического назначения;

Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных;

Кабели и провода, комплектующие для машин, оборудования и приборов.

Каждая секция – это крупное, самостоятельное объединение экспертов, реализующее проекты, буквально предопределяющие будущее отрасли. Численность предприятий, входящих в состав секций, постоянно расширяется, а задачи их, по наблюдениям Натальи Валентиновны, становятся все более глобальными.

Работа второго блока семинара завершается докладом о проведении сличительных испытаний Ассоциации «Электрокабель». Спикер – Алексей Александрович Каукиайнен.

О том, что такое сличительные испытания и как они проходят, RusCable рассказывал ранее в материале Испытания на честность Ассоциацией «Электрокабель».

Результаты первого цикла сличительных испытаний, согласно докладу, показали большую сходимость и признаны полезными и необходимыми. Работа над проектом будет продолжена с участием большего количества испытательных центров и лабораторий, а наиболее квалифицированные в вопросах проведения испытаний центры будут отмечены дирекцией Ассоциации отдельно.

После небольшого перерыва к трибуне снова поднимается Евгений Васильев с анализом кадрового состава предприятий – членов АЭК.

В рамках доклада были внесены предложения по подготовке профессиональных кадров для кабельной отрасли и последующем повышении уровня их компетенций. В частности, был проанализирован опыт Фонда поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.: организация лекций, семинаров и конкурсов для молодых ученых.

Вопрос подготовки кадров поддерживается и продолжается следующим спикером – председателем Попечительского совета МТУСИ Артемом Сергеевичем Аджемовым.

В рамках своего доклада Артем Сергеевич рассказал о новых направлениях подготовки кадров высшей квалификации в ведущих вузах РФ.

Отмечается, что инженерно-техническое образование по-прежнему является одним из наиболее востребованных среди российских абитуриентов. На сегодняшний день по данному направлению обучается более 868 тысяч студентов. Статистика показывает, что промышленная отрасль сейчас обладает огромным потенциалом развития с точки зрения количества квалифицированных кадров.

В завершение первого дня мероприятия были обсуждены организационные вопросы касательно деятельности Ассоциации: принятие финансовой сметы, изменения во внутренних нормативных документах и дата проведения следующего, 83-го собрания членов Ассоциации.

Семинар продолжится завтра в 9:00. Следите за обновлениями на RusCable.Ru.