Компании Energy Vault* , China Tianying** и Atlas Renewable*** объявили о вводе в эксплуатацию гравитационного накопителя энергии (твердотельной аккумулирующей электростанции, ТАЭС) мощностью 25 МВт и емкостью 100 МВт*ч, расположенной в провинции Цзянсу на востоке Китая, на побережье Желтого моря – 100MWh Gravity Energy Storage Equipment.

ТАЭС представляет собой здание со специальными нишами для хранения бетонных блоков весом 24 т каждый. Логистику перемещения блоков обеспечивает компьютерная система управления, оснащенная машинным зрением. КПД системы в циклах зарядки и разрядки достигает 80%.**** Срок службы установлен в 50 лет.

ТАЭС размещена в непосредственной близости от существующей ВЭС и точки подключения к национальной энергосистеме, что, по мнению разработчиков, должно создать условия для участия в оказании услуг по балансированию. Ввод в коммерческую эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 г. В дальнейшем в Китае намереваются построить еще три подобных ТАЭС суммарной емкостью 2 ГВт*ч.

Официальный сайт China Tianying, Информационный портал Smart Energy

* Швейцарская компания-разработчик проектов по долговременному хранению энергии, основанных на использовании гравитации и кинетической энергии.

** Китайская компания, управляющая экологическими проектами для городской инфраструктуры (экологические исследования и экспертизы, проектирование зданий и сооружений с учетом требований законодательства в области охраны окружающей среды).

*** Американская компания-разработчик и инвестор проектов в области ВИЭ.

**** Демонстрация принципа действия ТАЭС по ссылке: https://youtu.be/dQSOj-LfaSE