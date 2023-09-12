В Нефтеюганске построят участок Набережной улицы за 385,1 млн

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры построят автодорогу по Набережной улице на участке от улицы Романа Кузоваткина до улицы Нефтяников, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 20 сентября. Начальная цена муниципального контракта составляет 385,1 млн рублей.

Протяженность проектируемого участка составит 900 метров. Дорогу оснастят тротуарами, велодорожками, освещением. На работы выделят около 5 месяцев.

Мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы по развитию транспортной системы в Нефтеюганске.