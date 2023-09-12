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В создание межвузовского кампуса в Хабаровске планируется вложить более 25 млрд рублей

12 сентября 2023, 14:45 387 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
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Межвузовский кампус будет создан на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске, соответствующее концессионное соглашение подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Проект с объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей позволит улучшить жилищные условия студентов, переселить их из ветхих общежитий и поможет решению проблемы оттока молодых людей с Дальнего Востока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК).

"По словам [генерального директора ВАНК] Станислава Неверова, реализация данного проекта не только улучшит условия проживания студентов, качество жизни и работы преподавательского состава, но и решит задачу по возможности переселения студентов из аварийных общежитий, даст хороший эффект мультипликатора в целом для активно развивающейся строительной отрасли в Хабаровском крае. За счет создания качественной городской и образовательной инфраструктуры и среды реализация проекта поможет также уйти от фактора оттока молодых людей с Дальнего Востока. Проектом с объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей предусмотрено строительство более 150 тыс. кв. м современных учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время согласована архитектурно-градостроительная концепция объекта, проводятся геологические и экологические изыскательские работы, а также ведется работа с ресурсоснабжающими организациями по получению технических условий. Заключение экспертизы по первому этапу проекта ожидается до конца 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ВЭФ-2023
Отрасль: Строительство 

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