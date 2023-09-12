На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после завершения капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат № 5 мощностью 225 МВт. Перед пуском гидроагрегат успешно прошел все необходимые обследования, проверки и испытания.

Ремонтные работы были начаты 14 января текущего года и закончены 6 сентября. Для пятого гидроагрегата это уже 8 плановый капитальный ремонт за 47 лет.

За это время была выполнена полная разборка гидроагрегата, произведен ремонт и восстановление его основных узлов, произведена замена крестовины рабочего колеса и гидропривода аварийно-ремонтного затвора. Также проведено инструментальное обследование гидротурбины и гидрогенератора с привлечением специализированных организаций.

Как отметил директор Зейской ГЭС Михаил Сухомесов, благодаря слаженным и профессиональным действиям коллектива станции и подрядной организации Гидроремонт-ВКК (входит в Группу РусГидро) все поставленные задачи по капитальному ремонту успешно выполнены в срок. Проведенные на гидроагрегате работы обеспечат его дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию.

Капитальный ремонт выполняется для восстановления полного ресурса гидроагрегата и проводится после исчерпания нормативного межремонтного ресурса. В период ремонта гидроагрегата №5 нагрузка станции равномерно распределялась между остальными находящимися в работе гидроагрегатами. Плановые задания по выработке электроэнергии сотрудники ГЭС выполняли на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ с учетом складывающейся гидрологической обстановки.

За время эксплуатации 5 гидроагрегат отработал более 223648 часов и выработал более 34,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет 15,3 % от общей выработки станции за всю ее историю. Пуск 5-го гидроагрегата Зейской ГЭС состоялся 8 декабря 1978 года.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанции осуществляется на основании оперативного задания по производству электроэнергии, выданного АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Согласно федеральным законам, произведенная энергия и мощность поставляется на единый рынок электроэнергии России. Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства.