Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Сусуманская рудная компания», входящее в УК ООО «Новая рудная компания», заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов по добыче золота в Магаданской области - «Магаданский горнорудный кластер». В реализацию проектов по освоению месторождений инвестор планирует вложить более 10 млрд рублей, работу получат около 500 дальневосточников.

Документ в ходе VIII Восточного экономического форума подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и исполнительный директор УК ООО «Новая рудная компания» Борис Тропкин.

Борис Тропкин отметил, что значимость Дальнего Востока, несомненно, выросла с момента первого ВЭФ. Проделана большая и интенсивная работа по привлечению инвестиций в ДФО. Традиционно на площадках Форума разрабатываются новые инструменты развития и презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития, как Дальнего Востока, так и для страны в целом. Этот год не стал исключением и для компании. Реализация проектов Кедровое и Верхне-Хакчанское, которые составляют основу Магаданского кластера, продлится до 2043 года. Ожидаемые запасы золота, с учетом флангов, – 150 тонн, прогнозная добыча золота – около 5 тонн в год. В 2026 году планируется строительство фабрики.