Одобрен второй этап строительства Ленского моста

Проектно-сметная документация на второй этап строительства моста через Лену в районе Якутска получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Мост должен стать ключевым звеном формирования эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на недавнем совещании по развитию дальневосточных городов.

«Второй этап строительства Ленского моста включает возведение объектов правобережной части и участка примыкания к существующей автомобильной дороге А-360 «Лена». В проектных решениях учтено воздействие на конструкции моста ледовой нагрузки и влияние многолетнемерзлых грунтов», – отметил главный эксперт проекта Максим Котов.

Левобережная часть моста расположена в городском округе Якутск. Правобережная часть, где пройдут работы второго этапа, находится в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия), от пикета 43 на трассе автомобильного перехода до примыкания к федеральной автодороге А-360 «Лена».

Общая протяженность вантового моста через Лену составит 4616,3 м, а общая длина автомобильного перехода, включая подходы к нему – более 10,4 км. Проезжая часть будет иметь две полосы движения и соответствовать нормам скоростной автомобильной дороги второй категории с расчетной скоростью 120 км\ч.

На втором этапе также возведут двухэтажное здание пункта взимания платы и центра управления дорожным движением, а также здания гаража и контрольно-пропускного пункта, технологическую галерею, локальные очистные сооружения. На подъездах к мосту установят шумозащитные экраны протяженностью 800 м.

Застройщик – ООО «Восьмая концессионная компания». Генеральный проектировщик – АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».