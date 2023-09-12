Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Полюс» на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков.
Соглашение оговаривает условия сотрудничества сторон в ходе реализации инвестпроекта «Создание производственных мощностей по первичной переработке золотосодержащего минерального сырья на участке Южной группы месторождений Куранахского рудного поля методом кучного выщелачивания». Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 30 млрд. руб.
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев отметил, что кучное выщелачивание – это современный, высокорентабельный и экологически безопасный процесс золотодобычи.
«Сроки окупаемости инвестиций в создание промышленных мощностей по добыче золота методом кучного выщелачивания короче, чем при традиционных способах освоения золотых месторождений. В ходе реализации проекта по разработке золотоносной Южной группы месторождений Куранахского рудного поля компания «Полюс Алдан» получит административные преференции и инфраструктурную поддержку от Минвостокразвития РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Будем оказывать проекту всестороннее содействие», - сказал Николай Запрягаев.
«”Полюс” приступает к новому проекту в условиях благоприятного инвестиционного климата и поддержки со стороны институтов развития. Компания будет уделять особое внимание промышленной безопасности и ответственному природопользованию, выбирая наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. В комплексе это позволит компании результативно и в намеченные сроки завершить проект, внести свой вклад в экономическое и социальное развитие Республики Саха (Якутия) и ДФО в целом», - прокомментировал генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков.
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