Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Полюс» на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков.

Соглашение оговаривает условия сотрудничества сторон в ходе реализации инвестпроекта «Создание производственных мощностей по первичной переработке золотосодержащего минерального сырья на участке Южной группы месторождений Куранахского рудного поля методом кучного выщелачивания». Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 30 млрд. руб.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев отметил, что кучное выщелачивание – это современный, высокорентабельный и экологически безопасный процесс золотодобычи.

«Сроки окупаемости инвестиций в создание промышленных мощностей по добыче золота методом кучного выщелачивания короче, чем при традиционных способах освоения золотых месторождений. В ходе реализации проекта по разработке золотоносной Южной группы месторождений Куранахского рудного поля компания «Полюс Алдан» получит административные преференции и инфраструктурную поддержку от Минвостокразвития РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Будем оказывать проекту всестороннее содействие», - сказал Николай Запрягаев.