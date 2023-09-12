Расширен перечень проектов, реализуемых с участием средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы «Строительство». Распоряжение о включении в список проекта по развитию инфраструктуры аэропорта Пашковский в Краснодаре подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь, в том числе, идёт о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки воздушных судов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь этих объектов составит более 220 тыс. кв. м.

В 2026–2027 годах на реализацию проекта планируется направить 8,2 млрд рублей. При этом основной объём средств будет выделен в 2026 году – более 4,5 млрд рублей, в 2027 году – 3,7 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры аэропорта Пашковский даст возможность сократить время в пути для пассажиров за счёт формирования прямых беспересадочных рейсов из Краснодара в регионы России и зарубежные страны, а также создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок.

Перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023–2027 годах в рамках госпрограммы «Строительство» с использованием средств федерального бюджета, был утверждён Правительством в феврале 2023 года. Туда вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны – медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, а также важная для развития государства и международной торговли транспортная инфраструктура. Общий объём федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 трлн рублей. При этом более 1,4 трлн рублей пойдёт в регионы.