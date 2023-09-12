ВЭБ.РФ, Сбер и ООО «ФинИнвест» на VIIIВосточном экономическом форуме подписали индикативные условия кредитования строительства мультимодального транспортно-логистического центра «Артём» («сухой порт») в Приморском крае.

Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Бююджет инвестиционного проекта в сумме 18,5 млрд рублей будет финансироваться сторонами в пропорции: 20% — за счёт собственных средств заёмщика и 80% — за счёт средств кредиторов. Рассматривается также возможность использования льготного финансирования ВЭБ.РФ, предоставляемого на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России. Общий срок кредитования проекта составит 15 лет.

ТЛЦ «Артём» станет крупнейшим «сухим портом» на территории Российской Федерации с современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой, способной предоставлять грузовладельцам качественный логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. На терминале будет применяться уникальная технология ускоренной обработки контейнерных поездов. Также данный ТЛЦ будет способствовать решению государственной задачи по повышению провозной способности Транссибирской магистрали и ускорению доставки импортных грузов с Дальнего Востока, в том числе за счет интенсификации применения технологии перевозки контейнеров в полувагонах и сдвоенными контейнерными поездами.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун:

«ВЭБ.РФ активно участвует в реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. В регионе крайне востребованы проекты, связанные с развитием транспортно-логистических узлов, нацеленные на увеличение грузопотока на восточном направлении. Общая стоимость проектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, реализуемых при участии ВЭБ.РФ, составляет 177 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ – 70 млрд рублей. На рассмотрении в госкорпорации находится еще пять инфраструктурных проектов в сфере транспорта общей стоимостью 288 млрд рублей спредполагаемым объемом участия ВЭБ.РФ – 143 млрд рублей. Реализация проекта по строительству ТЛЦ Артем станет важным вкладом в социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Новый транспортно-логистический узел будет способствовать ускорению экспортных и импортных контейнерных перевозок, станет драйвером развития смежных производств, а также будет содействовать ускоренному развитию грузооборота края. Всего будет создано более 550 новых рабочих мест».

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Сбер — один из самых активных участников — банков-партнёров ВЭБ.РФ в применении инструмента Фабрики проектного финансирования. Этот механизм позволяет реализовывать социально значимые проекты на всей территории страны, включая Дальний Восток. Теперь Сбер участвует в финансировании важнейшего инфраструктурного объекта — сухого порта "Артём" в Приморском крае. Этот транспортно-логистический центр должен стать крупнейшим в России. Он позволит увеличить товарооборот с дружественными странами, подстегнёт экономику региона и обеспечит его новыми рабочими местами».

Создание мультимодального ТЛЦ «Артём» в Приморском крае осуществляется в соответствии с ведомственным проектом «Формирование сети транспортно-логистических центров» и направлено на решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по развитию магистральной инфраструктуры, ускорению товародвижения и снижению логистических издержек. Правительством Приморского края проект по строительству ТЛЦ «Артём» признан приоритетным и масштабным инвестиционным проектом Приморского края.