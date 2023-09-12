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ВЭФ-2023: Железные дороги Якутии и Сбер подписали соглашение о строительстве дороги в Китай

12 сентября 2023, 18:00 331 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ysia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ysia.ru

Фото: ysia.ru

11 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума Сбер и компания «Железные дороги Якутии» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин и генеральный директор АО «Акционерная компания» «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Стороны намерены сотрудничать при реализации инвестиционных проектов. Сбер будет содействовать реализации инвестиционных проектов компании, в частности, банк готов профинансировать с использованием мер господдержки строительство железнодорожного пограничного перехода между Россией и Китаем Джалинда — Мохэ с развитием станции Рейново.

Сбер также готов оказать компании полный спектр банковских услуг и помочь ей повысить операционную эффективность благодаря оптимизации бизнес-процессов.

Соглашением также предусмотрено внедрение в «Железных дорогах Якутии» импортозамещающих решений, повышение эффективности промышленной безопасности и переход на электронный документоборот.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, ВЭФ-2023, ЯКУТИЯ, КИТАЙ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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