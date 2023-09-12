11 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума Сбер и компания «Железные дороги Якутии» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин и генеральный директор АО «Акционерная компания» «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Стороны намерены сотрудничать при реализации инвестиционных проектов. Сбер будет содействовать реализации инвестиционных проектов компании, в частности, банк готов профинансировать с использованием мер господдержки строительство железнодорожного пограничного перехода между Россией и Китаем Джалинда — Мохэ с развитием станции Рейново.

Сбер также готов оказать компании полный спектр банковских услуг и помочь ей повысить операционную эффективность благодаря оптимизации бизнес-процессов.

Соглашением также предусмотрено внедрение в «Железных дорогах Якутии» импортозамещающих решений, повышение эффективности промышленной безопасности и переход на электронный документоборот.