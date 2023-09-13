Речь идет об объекте капремонта трассы Казань - Оренбург (км 10+910 – км 13+700). Этот участок отличается высокой интенсивностью движения – в сутки здесь проезжает более 55 тыс. автомобилей.

Для соответствия участка автодороги существующей интенсивности в рамках капитального ремонта дорожники увеличили количество полос движения с четырех до шести путем расширения проезжей части. Существующую дорожную одежду усилили, а новую устроили в границах полосы отвода. На участках усиления уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем. На участках уширения и устройства новой дорожной одежды устроили двухслойное покрытие общей толщиной 22 см, что позволит обеспечить нормативную прочность дорожной одежды. Для обеспечения водоотвода удлинили водопропускные трубы.

Для повышения уровня безопасности на участке установили барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, устроили дополнительные линии наружного электроосвещения и нанесли термопластиковую разметку. Для удобства жителей прилегающих поселков Корнер, Гарден и СНТ «Ромашка» обустроили две новые автобусные остановки с автопавильонами, переходно-скоростными полосами и тротуарами.

*** Протяженность автодороги Р-239 Казань – Оренбург в границах Республики Татарстан составляет 388,5 км. Указанный объект – не единственный на этой дороге, где велись работы по расширению проезжей части. Так, на 30% выполнен капремонт еще двух участков (км 43+500 – км 53 и км 340 – км 346+900) с увеличением количества полос движения до четырех. Также в перспективе планируется приступить к реконструкции участка км 20 – км 43 со строительством обхода п. Сокуры.