Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
На полях VIII Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Обществом с ограниченной ответственностью Корпорация «Финансово-Строительный Альянс». Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов по развитию энергетической инфраструктуры малоосвоенных, удалённых и изолированных районов Дальнего Востока и Арктики.
По словам генерального директора ООО «Корпорация ФСА» Александра Чеснова компания за счет собственных средств намерена обеспечить внешнее электроснабжение крупнейших горнодобывающих предприятий и крупных инфраструктурных объектов в том числе индустриальных парков на территории Дальнего Востока и Арктики.
«Наша команда имеет богатый опыт в реализации инвестиционных проектов в сфере электросетевого строительства. Сложившиеся экономические условия и потребности в развитии энергетической инфраструктуры удалённых районов Дальнего Востока и Арктики открыли для нас новые инвестиционные возможности. При поддержке АО «КРДВ» мы планируем перевести на централизованное электроснабжение ряд крупнейших потребителей макрорегионов.
В качестве пилотного проекта мы внесли предложение в ряде регионов построить по концессионному соглашению высоковольтную линию электропередачи для присоединения к ЕЭС России действующих крупных инфраструктурных объектов и предприятий промышленности, а также изолированных населённых пунктов» - сказал Александр Чеснов.
По словам заместителя генерального директора АО «КРДВ» Кирилла Каменева привлечение частных инвестиций в создание объектов энергетической инфраструктуры на труднодоступных территориях Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации.
«Мы видим значительные потребности в обеспечении гарантированного энергоснабжения новых инвестиционных проектов по добыче полезных ископаемых в удалённых районах макрорегионов, при этом сделать это только за счет тарифных источников и бюджетных средств не представляется возможным, необходимо финансовое участие профессионального частного бизнеса. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ООО «Корпорация ФСА» и готовы оказывать им административную и налоговую поддержк.» - отметил Кирилл Каменев.
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