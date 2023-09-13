На полях VIII Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Обществом с ограниченной ответственностью Корпорация «Финансово-Строительный Альянс». Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов по развитию энергетической инфраструктуры малоосвоенных, удалённых и изолированных районов Дальнего Востока и Арктики.

По словам генерального директора ООО «Корпорация ФСА» Александра Чеснова компания за счет собственных средств намерена обеспечить внешнее электроснабжение крупнейших горнодобывающих предприятий и крупных инфраструктурных объектов в том числе индустриальных парков на территории Дальнего Востока и Арктики.

«Наша команда имеет богатый опыт в реализации инвестиционных проектов в сфере электросетевого строительства. Сложившиеся экономические условия и потребности в развитии энергетической инфраструктуры удалённых районов Дальнего Востока и Арктики открыли для нас новые инвестиционные возможности. При поддержке АО «КРДВ» мы планируем перевести на централизованное электроснабжение ряд крупнейших потребителей макрорегионов. В качестве пилотного проекта мы внесли предложение в ряде регионов построить по концессионному соглашению высоковольтную линию электропередачи для присоединения к ЕЭС России действующих крупных инфраструктурных объектов и предприятий промышленности, а также изолированных населённых пунктов» - сказал Александр Чеснов.

По словам заместителя генерального директора АО «КРДВ» Кирилла Каменева привлечение частных инвестиций в создание объектов энергетической инфраструктуры на труднодоступных территориях Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации.