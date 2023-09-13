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Обзор выставки кабельного оборудования Wire China 2023 от Habsans (Хабсанс)

13 сентября 2023, 13:40 552 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Habsans
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Бренд кабельного оборудования Habsans (Хабсанс) подготовили отчет об участии в выставке Wire China 2023 и сделали обзорное видео экспозции. Видео уже доступно на сайте Habsans и на YouTube-канале RusCable.Ru.

Habsans приняли активное участие в выставке Wire China 2023 и готовы поделится эмоциями и впечатлениями с Вами!

Стенд компании №А01 располагался в зале №Е2, где собрались гиганты и лидеры кабельной промышленности. На стенде были представлены крутильные, а так же волочильные машины. Проделанная организационная работа принесла плоды, каждый день выставки был насыщен на встречи, и обсуждениями проектов и сотрудничества.

Атмосфера мероприятия и неподдельный интерес к представленным экспонатам привлекали внимание всех участников, представители компаний посетившие страну для личного знакомства и заключения деловых и партнерских отношений с производителями.

Параллельно с выставкой проводились семинары и презентации, на которых обсуждались современные тенденции и задачи в кабельно-проводниковой индустрии. Участие в этих мероприятиях позволило обменяться опытом с другими участниками выставки и узнать текущие тенденции в отрасли.

Команда Habsans осталась довольна результатами выставки. Представители компании получили много полезной информации и обратной связи от посетителей, что поможет улучшить продукцию и сервис.

Habsans выражает благодарность всем, кто посетил наш стенд и проявил интерес к нашей продукции и ждет новых встреч на следующих мероприятиях! 

Смотрите видeообзор выставки Wire China 2023 от Habsans!

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Метки: HABSANS, ХАБСАНС, КАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КИТАЙ, WIRE
Отрасль: Кабельная промышленность 

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