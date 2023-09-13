Британские сетевые компании National Grid Electricity Transmission (NGET) и SSEN Transmission (SSEN) получили необходимые разрешения от ответственных органов исполнительной власти – Управления морским хозяйством при правительстве Великобритании (Marine Management Organisation, MMO), шотландского Морского управления (Marine Scotland) и ряда других ведомств – на строительство Eastern Green Link 2 (EGL2), одного из двух новых соединений между Шотландией и Англией.

Eastern Green Link 2 ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 436 км будет проложено от г. Питерхед (Peterhead) на северо-востоке Шотландии до электростанции Дракс (Drax) в графстве Йоркшир на восточном побережье Англии. HVDC cоединение необходимо для устранения ограничений пропускной способности передающей сети при росте объемов генерации на базе ВИЭ в обоих регионах.

Проект строительства HVDC соединения реализуется созданным SSEN и NGET совместным предприятием. В прошлом месяце текущего года компания определила Hitachi Energy и BAM в качестве предпочтительных поставщиков ППС и компонентов электросетевой инфраструктуры. В 2022 г. SSEN и NGET представили британскому отраслевому регулятору Ofgem на рассмотрение итоговое обоснование потребностей (Final Needs Case, FNC) обоих проектов Eastern HVDC – EGL2 и второго соединения Scotland-England Green Link 1 (SEGL1). После одобрения от регулятора была проведена окончательная финансовая оценка для определения объема необходимых инвестиций. Начало строительства EGL2 запланировано в 2024 г., его ввод в работу – в 2029 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy