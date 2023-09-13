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Прогнозы и итоги. 82-е Общее собрание членов Ассоциации "Электрокабель". День 2

13 сентября 2023, 14:48 617 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Сегодня стартовал второй день информационно-консультативного семинара «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство», который проходит в рамках 82-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель» в Санкт-Петербурге. Это мероприятие является ключевым событием для кабельной отрасли России и стран СНГ. Оно собрало в одном зале ведущих представителей и специалистов индустрии для обсуждения итогов работы кабельной промышленности и рассмотрения вероятных сценариев развития российского экономики на ближайшие годы.

В рамках 82-го Общего собрания членов НП «Ассоциации «Электрокабель» были рассмотрены важные решения по составу членов. В ходе собрания были приняты новые компании, такие как Гиперлайн и Трансэнерго, которые стали частью большого кабельного сообщества. Собрание также рассмотрело вопросы об исключении некоторых компаний из состава Ассоциации. Это решение было принято с учетом текущих изменений в отрасли и соответствия стандартам и целям Ассоциации.

В рамках второго дня семинара обсуждались важнейшие темы, включая перспективы развития отрасли и экспертные прогнозы на будущее. Заключительный день был посвящен Китаю и его роли в мировой экономике. Ведущий востоковед-китаист, Н.Н. Вавилов, предоставил ценные исследования и анализ, способствуя лучшему пониманию будущих перспектив. Специалисты рассмотрели актуальные вопросы геополитики Китая и международного сотрудничества со странами Востока. Особое внимание было уделено деловой коммуникации с китайскими партнерами и анализу кабельной отрасли Китая.

Итоговое собрание Ассоциации «Электрокабель» из года в год объединяет ключевых игроков в кабельной индустрии и играет важную роль в определении стратегических направлений для развития отрасли. Ассоциация «Электрокабель» продолжает быть в центре событий, аккумулируя более 75% выпуска кабельной продукции в России.

Торжественная церемония закрытия 82-го Общего собрания Ассоциации «Электрокабель» ознаменовала начало нового кабельного сезона.

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Метки: АЭК, СОБРАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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