В здании машинного зала второго энергоблока АЭС «Аккую» завершено бетонирование фундамента турбинной установки. Это ключевое событие, оно позволяет строителям первой в Турции атомной электростанции перейти к монтажу компонентов турбоагрегата, который участвует в преобразовании механической энергии в электрическую.

Набор проектной прочности бетона фундамента составляет 30 дней. Далее специальная комиссия при участии представителей Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой инспекционной организации проверит качество бетонирования. После выполнения всех контрольных инспекций устройство фундаментной плиты турбоустановки блока № 2 будет считаться завершенным.

Генеральный директор АО «АККУЮ НУКЛЕАР» (компания Госкорпорации «Росатом») Анастасия Зотеева прокомментировала: «Фундамент под турбоагрегатом – это сложная строительная конструкция, способная принять и равномерно распределить нагрузки, возникающие в процессе работы турбины. Благодарю строителей АЭС «Аккую» за слаженную работу при устройстве фундаментной плиты. Как и все технологические решения, применяемые при сооружении первой в Турции атомной электростанции, процесс бетонирования фундамента турбинной установки второго энергоблока выполнялся в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ, положениями законодательства Турецкой Республики и современными требованиями мирового ядерного сообщества».

При устройстве фундамента турбоагрегата была применена современная система виброизоляции, важной частью которой являются пружинные блоки. Они предназначены для разделения фундаментных плит здания машинного зала и турбинной установки, повышения уровня сейсмоустойчивости, а также для минимизации вибраций при работе турбоустановки.

Фундамент турбинной установки — это бетонное основание, на котором размещаются турбина и генератор. Единая высокотехнологичная система турбоагрегата предназначена для преобразования энергии пара высокого давления в механическую энергию, которая заставляет вращаться ротор турбины и генератора — происходит выработка электрического тока.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). По условиям Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение 7 лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учётом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году, этот срок означает 2025 год. При этом участники проекта прилагают все усилия, чтобы в юбилейном для Турецкой Республики 2023 году обеспечить готовность к началу пусконаладочных работ на Блоке № 1.

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.