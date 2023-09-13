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Центр Петропавловска-Камчатского с сопкой Мишенной свяжет канатная дорога

13 сентября 2023, 14:45 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Канатная дорога свяжет центр Петропавловска-Камчатского с вершиной сопки Мишеннной, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы создали дочернюю компанию совместно с инвесторами, которые занимаются проектом "Три вулкана". У них большой опыт реализации проектов, связанных с канатными дорогами. Саму дорогу назвали "Сопка Мишенная" или "Сопка М". Старт будет из центра города, с главной площади. Протяженность - около 2 км. Это самая высокая сопка в центре Петропавловска", - рассказал губернатор.

По его словам, на сопке уже есть ресторан, видовая прогулочная зона и сеть прогулочных дорог, которые позволят человеку спуститься пешком после того, как он поднялся по канатной дороге. Кроме того, на сопке есть зип-лайн, родельбан и другие развлечения.

"Примерная стоимость - 2 млрд рублей. Сейчас идет проектирование, и точные параметры проекта будут по ее итогам", - отметил глава Камчатки.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

 
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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ВЭФ-2023
Отрасль: Строительство 

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