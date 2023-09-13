16-этажный корпус общежития Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) возведут на улице Космонавтов в Орджоникидзевском районе города Уфы. Проектная документация на строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

УГНТУ был основан 75 лет назад, в октябре 1948 года, на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Стимулом для дальнейшего развития вуза стало открытие новых месторождений и создание нефтедобывающих предприятий в Башкирии и Татарстане. Сегодня здесь обучаются более 20 тысяч студентов, в том числе порядка 1300 иностранных.

Новое общежитие увеличит жилой фонд университета еще на 620 мест. Общая площадь 16-этажного корпуса, включая технические помещения в подземном уровне – 16 319 кв. м. Он будет расположен на участке общей площадью свыше 20 тыс. кв. м.

«Овальное в плане здание общежития нефтяного университета в Уфе возведут на основе монолитного железобетонного каркаса. Для студентов обустроят комфортные двухместные комнаты, которые будут сгруппированы в жилые блоки на этажах со 2-го по 15-й», – отметил главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

На первом этаже разместят блок медпункта, включая кабинет врача, палаты изолятора на 2 койко-места со шлюзом, санкомнаты и иные вспомогательные помещения. На первом этаже также будут расположены актовый зал на 32 места, шахматно-шашечный клуб, кабинеты для занятий и комнаты отдыха студентов.

Жилую и общественную зоны общежития обеспечат технологическим оборудованием, мебелью, оргтехникой, санитарно-техническими и бытовыми приборами в соответствии с функциональными особенностями помещений.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Генеральный проектировщик – ООО Проектный институт «АС-ПРОЕКТ».