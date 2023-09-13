Александр Новак провёл совещание по развитию курорта "Мамисон"

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло и провёл совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Помимо главы республики в нём приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, института развития «Кавказ.РФ», инвесторов и банков.

Сергей Меняйло доложил Александру Новаку о текущей ситуации по выполнению мероприятий, входящих в зону ответственности правительства РСО – Алания. На курорте активно идёт создание дорожной и инженерной инфраструктуры, открыт автомобильный тоннель, ведутся работы по газоснабжению, электроснабжению и водоснабжению объекта.

Генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов доложил о создании горнолыжной инфраструктуры курорта. Он отметил, что подрядчик уже приступил к строительству горнолыжных подъёмников и трасс, внутренних дорог, мостов, многофункционального комплекса и парковки. Несмотря на жёсткое санкционное давление, решены вопросы поставок комплектующих деталей для оснащения канатных дорог комплекса.

Замминистра экономического развития Сергей Назаров доложил вице-премьеру об итогах своего визита в Республику Северная Осетия – Алания. По оценке федерального ведомства, работы на территории будущего курорта в целом идут по графику, возникающие вопросы оперативно решаются. Стороны также обсудили реализацию второго и последующего этапов строительства курорта «Мамисон» с привлечением частных инвестиций.