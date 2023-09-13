Александр Новак провёл совещание по развитию курорта "Мамисон"

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло и провёл совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Помимо главы республики в нём приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, института развития «Кавказ.РФ», инвесторов и банков.
Сергей Меняйло доложил Александру Новаку о текущей ситуации по выполнению мероприятий, входящих в зону ответственности правительства РСО – Алания. На курорте активно идёт создание дорожной и инженерной инфраструктуры, открыт автомобильный тоннель, ведутся работы по газоснабжению, электроснабжению и водоснабжению объекта.
Генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов доложил о создании горнолыжной инфраструктуры курорта. Он отметил, что подрядчик уже приступил к строительству горнолыжных подъёмников и трасс, внутренних дорог, мостов, многофункционального комплекса и парковки. Несмотря на жёсткое санкционное давление, решены вопросы поставок комплектующих деталей для оснащения канатных дорог комплекса.
Замминистра экономического развития Сергей Назаров доложил вице-премьеру об итогах своего визита в Республику Северная Осетия – Алания. По оценке федерального ведомства, работы на территории будущего курорта в целом идут по графику, возникающие вопросы оперативно решаются. Стороны также обсудили реализацию второго и последующего этапов строительства курорта «Мамисон» с привлечением частных инвестиций.
«Реализация проекта создания всесезонного курорта “Мамисон” находится на контроле Президента и премьер-министра. Это один из наиболее перспективных проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Он войдёт в один ряд с такими значимыми горнолыжными комплексами, как “Архыз” и “Эльбрус”. С учётом важности задачи запуска курорта и соблюдения государственных интересов и планов по росту турпотока на Северном Кавказе запланированные мероприятия по первой очереди возведения “Мамисона” должны быть выполнены в намеченные сроки», – отметил Александр Новак.
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