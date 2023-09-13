Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» подготовили к предстоящему осенне-зимнему периоду более 400 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в городе Армавире, а также Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах Краснодарского края.

Специалисты за восемь месяцев текущего года выполнили почти 85% запланированного годовой ремонтной программой объема работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. На плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов направлено более 90 млн рублей.

Энергетики заменили 35 км провода, 680 дефектных опор ЛЭП и 3,4 тыс. изоляторов. Кроме того, специалисты расчистили 32 га в охранной зоне воздушных линий электропередачи от кустарников и деревьев. Это необходимо для обеспечения безопасной работы оборудования во время сильных ветровых нагрузок и налипания снега.

Выполнение работ позволит повысить надежность электроснабжения более 600 тыс. жителей, социально значимых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в восточных районах Кубани.

– Мы непрерывно выполняем комплекс необходимых мероприятий по своевременному ремонту энергооборудования и контролю нормативного состояния трасс линий электропередачи. Это залог надежного электроснабжения потребителей в сезоны максимальных нагрузок. Готовим к работе в зимний период и персонал филиала. Энергетики принимают участие в противоаварийных тренировках и проходят обучение особенностям работы в нештатных ситуациях в период низких температур, – рассказал исполняющий обязанности директора Армавирских электрических сетей Александр Попов.

Армавирский филиал компании «Россети Кубань» обслуживает территорию общей площадью порядка 10 тыс. кв. км с численностью населения свыше 600 тыс. человек. В зону обслуживания филиала входят пригород Армавира и пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский. Основное оборудование предприятия включает в себя 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных и кабельных линий электропередач составляет 9,9 тыс. км.