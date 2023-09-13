Вопрос дополнительного финансирования программы повышения надежности электроснабжения Дагестана в настоящее время обсуждается, уже выделено порядка 2 млрд рублей. Об этом журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"Все возможности по финансированию необходимых технических мероприятий, которые у нас есть, уже использованы. Для Республики Дагестан разработана программа повышения надежности. Других источников, кроме как федеральный бюджет, у этой программы нет. На текущий момент выделено около 2 млрд рублей. Сейчас обсуждается вопрос дополнительного финансирования программы", - сказал он.

Глава сетевого холдинга отметил, что с точки зрения платежной дисциплины ситуация в регионе не улучшается. Сохраняется и ряд других проблем, в частности хищения электроэнергии, в том числе нелегальными майнинговыми фермами, и низкие нормативы потребления.

По текущим платежам у холдинга есть договоренности с генерирующими компаниями.

"Мы с ними договорились об оплате и в соответствии с договоренностями оплачиваем. Но важно, что денег у "Россети Северный Кавказ" в Дагестане не хватает как на ремонты и инвестиции в надежность и развитие, так и на оплату генкомпаниям. Причина - хронические неплатежи, в первую очередь со стороны предприятий ЖКХ. Поэтому эти оплаты идут из дивидендов, которые мы получаем от других дочерних компаний. Большая часть из них направляется генкомпаниям", - пояснил Рюмин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.