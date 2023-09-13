Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение строящегося нефтяного сборного пункта АО «НК СНГ» у села Теликовка Духовницкого района.

Для присоединения пункта к имеющейся электросетевой инфраструктуре энергетики построили участок линии электропередачи 10 кВ длиной более 100 м. Электрическая мощность поступает с подстанции 110/35/10 кВ «Духовницкая». Учет потребленной электроэнергии обеспечивает смонтированный трехфазный прибор учета.

Работа сборного пункта позволит нефтедобывающей организации обеспечить хранение нефти и ее подготовку к дальнейшей транспортировке.

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф), мобильное приложение «Россети – личный кабинет», портал Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.