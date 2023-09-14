Системный оператор австралийского штата Новый Южный Уэльс заключил контракт на сумму $100 млн с производителем кабельной продукции ZTT Australia на поставку компонентов для развития критически важной сетевой инфраструктуры штата в рамках осуществления «энергоперехода».

По контракту ZTT Australia поставит 17 500 км КЛ и проводников для проектов HVDC соединения EnergyConnect 330 кВ между штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, соединения VNI West 500 кВ между Новым Южным Уэльсом и Викторией и соединения HumeLink 500 кВ в Новом Южном Уэльсе. Срок выполнения контрактных обязательств – 2024 г и 2025 г.

Контракт является частью программы Transgrid «Powering Tomorrow Together», объединяющей закупки для проектов электросетевой инфраструктуры с экономией до $500 млн. Контракт также входит в программу «Rewiring the Nation», в рамках которой правительство Австралии планирует инвестировать до $385 млн в модернизацию высоковольтных и распределительных сетей и строительство СНЭЭ.

В текущем году Transgrid уже заключил контракт на $150 млн на поставку 15 шунтирующих реакторов и 25 однофазных трансформаторов к концу 2024 г. В течение следующего десятилетия Transgrid планирует инвестировать $≈16,5 млрд в развитие сетевой инфраструктуры для реализации установленных правительством штата целей по интеграции больших объемов ВИЭ-генерации.

Официальный сайт Transgrid