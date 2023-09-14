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Австралийский Transgrid заключил контракт на $100 млн на развитие критически важной электросетевой инфраструктуры штата Новый Южный Уэльс

14 сентября 2023, 15:00 262 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Transgrid

Фото: Transgrid

Системный оператор австралийского штата Новый Южный Уэльс заключил контракт на сумму $100 млн с производителем кабельной продукции ZTT Australia на поставку компонентов для развития критически важной сетевой инфраструктуры штата в рамках осуществления «энергоперехода».

По контракту ZTT Australia поставит 17 500 км КЛ и проводников для проектов HVDC соединения EnergyConnect 330 кВ между штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, соединения VNI West 500 кВ между Новым Южным Уэльсом и Викторией и соединения HumeLink 500 кВ в Новом Южном Уэльсе. Срок выполнения контрактных обязательств – 2024 г и 2025 г.

Контракт является частью программы Transgrid «Powering Tomorrow Together», объединяющей закупки для проектов электросетевой инфраструктуры с экономией до $500 млн. Контракт также входит в программу «Rewiring the Nation», в рамках которой правительство Австралии планирует инвестировать до $385 млн в модернизацию высоковольтных и распределительных сетей и строительство СНЭЭ.

В текущем году Transgrid уже заключил контракт на $150 млн на поставку 15 шунтирующих реакторов и 25 однофазных трансформаторов к концу 2024 г. В течение следующего десятилетия Transgrid планирует инвестировать $≈16,5 млрд в развитие сетевой инфраструктуры для реализации установленных правительством штата целей по интеграции больших объемов ВИЭ-генерации.

Официальный сайт Transgrid

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Метки: АВСТРАЛИЯ, ZTT Australia, HVDC, Transgrid
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 

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