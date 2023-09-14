13 сентября диспетчерский центр Филиала Системного оператора Бурятское РДУ с рабочим визитом посетили представители Правительства Республики Бурятия. Визит состоялся в рамках заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Дальневосточного федерального округа к работе в отопительный сезон 2023/2024 года.

Заседание Федерального штаба состоялось во Владивостоке под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова. По видеоконференцсвязи из Бурятского РДУ в нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Владимир Кружихин, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Сергей Ромахин и директор Бурятского РДУ Иван Шипулин.

О готовности Бурятии к прохождению отопительного периода доложил зампред Правительства республики Евгений Луковников.

Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий отметил, что на Дальнем Востоке в целом темпы роста потребления электроэнергии существенно выше общероссийских. В Республике Бурятия наметилась стойкая динамика электропотребления, что обусловлено главным образом развитием экономики региона. За 8 месяцев текущего года прирост составил 3,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

Помимо участия в заседании Федерального штаба, первый заместителя министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Владимир Кружихин ознакомился с работой диспетчерского центра. Для замминистра, назначенного на должность 24 августа 2023 года, это один из первых рабочих визитов на предприятия электроэнергетического комплекса республики.

Директор Бурятского РДУ Иван Шипулин провел экскурсию по диспетчерскому центру, рассказал руководителю министерства о системе оперативно-диспетчерского управления, основных функциях Системного оператора и Бурятского РДУ, о перспективах развитии энергосистемы Республики Бурятия.



Иван Шипулин отметил, что с учетом прогнозного баланса, разработанного Системным оператором, прирост потребления электрической энергии и мощности в республиканской энергосистеме сохранится на среднесрочную перспективу. Это связано появлением новых центров электропотребления, развитием промышленности и увеличением объема грузоперевозок в восточном направлении по БАМу и Транссибу. Для удовлетворения повышенного спроса на энергетические мощности Системным оператором разрабатываются перспективные планы развития энергосистемы.

«Конструктивное взаимодействие с руководством региона позволяет объединять усилия для эффективного решения задач обеспечения надежности и развития электроэнергетического комплекса региона, проводить совместную работу, направленную на укрепление социально-экономического потенциала Республики Бурятия», – отметил Иван Шипулин.

Владимир Кружихин высоко оценил профессионализм диспетчерского персонала, высокий уровень оснащенности диспетчерского центра современными техническими средствами и цифровыми технологиями, а также важную роль Бурятского РДУ в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей Республики Бурятия.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 120 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 229,5 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ