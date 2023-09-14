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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принимает участие в XIII Международной строительной выставке "СтройЭкспоКрым"

14 сентября 2023, 15:15 274 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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«СтройЭкспоКрым 2023» - деловая площадка, которая собрала в одном месте производителей и поставщиков строительных материалов, застройщиков, проектные организации, подрядчиков и архитекторов.

Выставка открылась сегодня, 14 сентября, в Симферополе (Крым) и продолжит работу до 16 сентября. Завод представил свою экспозицию на консолидированном стенде от Орловской области. Кабель для ремонтных и строительных работ, в том числе энергосберегающий, электротехническая медная шина и другая кабельно-проводниковая продукция с первых минут работы выставки вызвала интерес у посетителей стенда.

Участие в отраслевой выставке расширит присутствие Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на строительном рынке Крыма, который является наиболее динамично развивающимся в России, а также будет способствовать укреплению партнерства со строительными и торговыми компаниями страны.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, СТРОЙЭКСПОКРЫМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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