Китайская компания SA International заключила соглашение с властями Амурской области о строительстве завода по производству портового оборудования, запустив на первоначальном этапе крупноузловую сборку конструкций, сообщает региональное агентство по привлечению инвестиций.

Стороны подписали документ на Восточном экономическом форуме. Объем иностранных инвестиций превысит 2 млрд рублей. Проект планируется реализовать с использованием возможностей ТОР "Амурская".

"На текущий момент подобное оборудование для портовой инфраструктуры нашей страны, как правило, произведено на Западе. Однако постоянно расширяющееся санкционное давление ограничивает нас в поставках и обслуживании ранее приобретенного оборудования. Поэтому было решено переориентироваться на новые рынки, искать новых партнеров. И Амурская область дает нам лучшие условия для реализации такого проекта", - заявил исполнительный президент SA International Евгений Куроедов.

Он сказал, что проект планируется в сотрудничестве с мировым лидером по производству портового, морского и судостроительного оборудования и техники, но не назвал компанию-партнера.

Инвестор уточнил, что завод будет выпускать ричстакеры (погрузчики для работы с контейнерами - ИФ) и тележки для перевозки контейнеров.

На первоначальном этапе компания займется крупноузловой сборкой поставляемых из КНР конструкций, постепенно выстраивая производственный процесс. В ближайшее время китайская сторона намерена осмотреть предложенные региональным агентством инвестиций площадки, на которых можно было бы начать производство.

SA International (Shanghai Asia International Mechanical & Electrical Co., LTD) входит в SIBC Group, которая с 2017 года предоставляет услуги подбора оборудования, товаров и технологий из Китая.